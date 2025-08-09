Je li moguće? Zabranili ulazak kupcima s ovim parfemom: "Ne možemo raditi!"

Jedan trgovački lanac pića u njemačkom gradu Neussu izazvao je lavinu reakcija neobičnim pravilom za kupce. Trgovina je, naime, postavila natpis kojim zabranjuje ulazak kupcima koji nose parfem Tiziana Terenzi Kirke.

"Dragi kupci! Ako nosite parfem Tiziana Terenzi 'Kirke', molimo vas da ne ulazite u trgovinu. Rado ćemo vas poslužiti ispred ulaza", piše na obavijesti.

Razlog za to su, tvrde, brojne žalbe kupaca i alergijske reakcije zaposlenika.

Natpis uklonjen

Fenix magazin je prenio napise njemačkih medija koji izvještavaju da su se zaposlenici spomenute trgovine žalili na vrtoglavice i glavobolje zbog intenzivnog mirisa. "Kad netko nosi taj parfem, više ne mogu raditi", kazao je djelatnik, dodajući da miris satima ostaje u prostoru.

Natpis je u međuvremenu uklonjen, a iz centrale tvrtke su se oglasili kazavši da nije bio službeno odobren i da ne odražava stav kompanije. Ističu da su svi dobrodošli, bilo da "nose Kirke ili ne".

Unisex parfem Kirke talijanskog brenda Tiziana Terenzi inspiriran je mitskom čarobnicom Kirke iz grčke mitologije poznate po zavodljivosti. Ima mirisne note tropskog voća, đurđice, vanilije, sandalovine, pačulija i mošusa te je izrazito postojan zbog visoke koncentracije mirisnih ulja.