Je li Marko Livaja proslavom gola poslao značajnu poruku? Pogledajte video

Livaja je žestoko proslavio gol
Livaja

Marko Livaja je zabio za Hajduk na Opus Areni u 11. minuti.

Omerović je izgubio loptu na sredini terena nakon čega Bamba pronalazi Livaju. Kapetan Hajduka takve prilike ne propušta.

Livaja je žestoko proslavio gol i napravio je to na jako znakovit način. Čim je zatresao mrežu, najbolji igrač SHNL-a se sjurio prema klupi Hajduka i otrčao je u zagrljaj suigračima i treneru Gonzalu Garciji. Taj je potez Livaje posebno zanimljiv jer je njime napadač Hajduka poslao jasnu poruku svima koji su prošli tjedan tvrdili da je nezadovoljan taktikom Garcije, a posebno činjenicom da ga je Urugvajac stavio na klupu protiv Slavena.

