U sklopu provedbe Programa javnog rada – aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, koji se financira iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Split je raspisao natječaj za prijem 320 osoba, koje će biti zaposlene na tim poslovima.

Riječ je o radovima na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovima na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenju cestovnih jaraka, čišćenju i osposobljavanju prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenju korita oborinskih kanala.

Također je riječ o radovima na održavanju poljskih putova – pomoći pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenju i održavanju rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanju čistim i uređivanju postojećih izvora vode u šumama te ostalim preventivno-uzgojnim radovima planiranim godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranjem nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava, kao i radovima na sanaciji divljih odlagališta otpada, sakupljanju otpada, odvozu i zbrinjavanju, nasipanju zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja, kao i drugim društveno korisnim poslovima.

U Program će se uključiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju (bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih: a/ hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju; b/ mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca; c/ mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci; d/ mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci; e/ osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci; f/ osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

Program može trajati do 6 mjeseci u punom radnom vremenu ili do 6 mjeseci u nepunom radnom vremenu uz mogućnost obrazovanja. Subvencija iznosi 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kuna ili 50 posto troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kuna (ukoliko je rad u nepunom radnom vremenu). Ukoliko osobe imaju više od 2 km od adrese stanovanja do mjesta rada, isplaćuje im se i trošak prijevoza. U naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kuna.

Natječaj je otvoren od 20. do 27. studenog 2017. godine.

Pisane zamolbe s kratkim životopisom treba slati na adresu:

Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje Grad Split

Obala kneza Branimira 17, 21000 Split

S NAZNAKOM „NATJEČAJ-JAVNI RADOVI-NE OTVARAJ“

Kontakti za informacije:

Ivan Leko, 021/310-441, ivan.leko@split.hr

Helena Kastropil, 021/310-465, helena.kastropil@split.hr

(Visited 1 times, 869 visits today)