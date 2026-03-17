"Izronili su tik ispred nas i pratili nas": Dalmatinac doživio nezaboravan bliski susret s dupinima

Područje zadarskog arhipelaga još je jednom pokazalo svoju posebnost. Zadranin Šime Franov nedavno je doživio nesvakidašnji susret koji će, kako kaže, dugo pamtiti – našao se oči u oči s jatom dupina.

Sve se dogodilo u blizini uzgajališta Cromaris Lamjane u Kalima, tijekom naizgled rutinskog radnog zadatka.

– Prilično blizu uzgajališta Cromaris Lamjane u Kalima pojavili su se dupini. Dok smo kolegica i ja obilazili kaveze u gliseru, nekoliko dupina je iznenada izronilo ispred nas i kratko nas pratilo – ispričao je Franov za Dalmaciju Danas.

Neočekivani susret trajao je kratko, ali je ostavio snažan dojam. Dupini su se pojavili gotovo niotkuda, razigrano izranjajući iz mora i prateći gliser nekoliko trenutaka, kao da su znatiželjno promatrali posjetitelje u svom prirodnom okruženju.

Ovakvi prizori nisu česti, ali nisu ni posve neuobičajeni za zadarski akvatorij, koji je poznat po prisutnosti ovih inteligentnih i društvenih morskih sisavaca. Svaki njihov dolazak izaziva oduševljenje, osobito kada se dogodi iz neposredne blizine.

Bitno je naglasiti, kada se dupini pojave, apsolutno ih je zabranjeno uznemiravati na bilo koji način...