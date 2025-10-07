Javio se menadžer Halida Bešlića: "Šok..."

Posljednji put smo se čuli prije dva tri dana, a prije tjedan dana sam bio s Halidom u bolnici, rekao je za 24sata menadžer pjevača Damir Ramljak Tigar.

Legendarni bosanskohercegovačkih pjevač narodne glazbe preminuo je danas u 72. godini života. Vijest o smrti šokirala je i njemu najbliže suradnike i prijatelje.

- Ne znam što da vam kaže, puno toga je rečeno, a puno toga je u glavi. Puno se toga dogodilo tijekom period od 20 godina, teško je o tome bilo što reći, sav taj period treba staviti u njegovu rečenicu koja kaže 'više volim da me pamte kao čovjeka nego kao pjevača' - rekao je Damir Ramljak za 24 sata.

Kako kaže čuo se s obitelji, koja se sada nalazi u Sarajevu, a kako stvari stoje posljednji ispraćaj pjevača neće biti prije sljedećeg tjedna.

- Svi smo sve znali ali svejedno smo u šoku. Zadnji koncert je bio u Banja Luci, a zadnji koncert u Hrvatskoj je rekao Slavonskom Brodu. Što se tiče najavljenog koncerta u Areni pustili smo jutros obavijest da se ulaznice vraćaju - kaže menadžer.

Posljednje dane života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije.

- Ne znam što da kažem, šok, koliko smo god sve znali, šokiralo nas je - rekao je menadžer.