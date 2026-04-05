Javio se hrvatski svećenik s Bliskog istoka i otkrio kako provode Uskrs u zemlji

Ravnatelj Franjevačkog dječjeg doma i župni vikar u Betlehemu, hrvatski svećenik fra Sandro Tomašević uputio je našim čitateljima uskrsnu poruku.

Fra Tomašević ističe kako bez Isusa i Uskrsa ne bi bilo smisla i kako nema Uskrsa bez Velikog petka, što bi vjernicima trebao biti znak da unatoč patnjama i križu koji nosimo dolazi proslava, to je Uskrs.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Dolazi Gospodin, utjelovljuje se i preko svog Uskrsnuća nam želi dati novi život. Uskrsnućem mijenja logiku cijelog odredišta našega života. Slavlja u zemlji, posebno u Betlehemu idu normalno. Imali smo puno obveza u Velikom tjednu - otkrio je za N1 fra Tomašević sa sve samo ne mirnog Bliskog istoka.

- Kao što je rekao sveti Franjo - možda ćemo mi biti jedino Evanđelje koje će netko pročitati. Našim životom treba odsjajivati Uskrs, opraštanjem i ljubavlju. Ono što je Gospodin, kada je uskrsnuo, zapovjedio svojim učenicima - idite i propovijedajte svom svijetu Evanđelje, kao što je sveti Franjo rekao, prvo djelima, a onda možemo upotrebljavati riječi - rekao je.

Naš je svećenik iz Betlehema rekao kako je vjera u sutra bez straha potrebna je u svim segmentima života.

- Toga moramo biti svjesni cijeloga života, cijelu vječnost ćemo gledati tih stotinjak godina, koliko god živimo na ovom svijetu, važno je zbog vječnosti pripremiti se dobro, posebno uskrsnim blagdanima - rekao je za N1 s Bliskog istoka fra Tomašević.