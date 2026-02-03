Javio nam se čitatelj. Ovo je izgubio u centru Splita! Pomozite mu...

Dalmaciji Danas danas se javio čitatelj s molbom za pomoć nakon što je, kako navodi, u utorak 13. siječnja 2026. izgubio torbu tijekom vožnje biciklom u širem području oko Staroga placa u Splitu.
Prema njegovim riječima, torbu je izgubio u vremenu između 10 i 11 sati ujutro, krećući se ulicama Zrinjsko-frankopanskom, Kavanjinovom i Matoševom. Riječ je o crnoj platnenoj torbi s logotipom A1.
U torbi su se, navodi čitatelj, nalazili:
- smeđe kožne rukavice
- žuta vunena kapa
- set ključeva za učvršćenje slavina ispod umivaonika
Čitatelj moli sve koji su možda pronašli torbu ili imaju bilo kakvu informaciju da mu se jave na broj: 091 560 73 98.
