Javio nam se čitatelj. Ovo je izgubio u centru Splita! Pomozite mu...

Dalmaciji Danas danas se javio čitatelj s molbom za pomoć nakon što je, kako navodi, u utorak 13. siječnja 2026. izgubio torbu tijekom vožnje biciklom u širem području oko Staroga placa u Splitu.

Prema njegovim riječima, torbu je izgubio u vremenu između 10 i 11 sati ujutro, krećući se ulicama Zrinjsko-frankopanskom, Kavanjinovom i Matoševom. Riječ je o crnoj platnenoj torbi s logotipom A1.

U torbi su se, navodi čitatelj, nalazili:

smeđe kožne rukavice

žuta vunena kapa

set ključeva za učvršćenje slavina ispod umivaonika

Čitatelj moli sve koji su možda pronašli torbu ili imaju bilo kakvu informaciju da mu se jave na broj: 091 560 73 98.