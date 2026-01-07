Javila nam se majka maloljetnog putnika iz vlaka koji je zapeo u Kninu: "Vlak se cijelim putem od Oštarija nije grijao dok su vani bili minusi"

Jučer smo se još jednom uvjerili koliko smo nemoćni pred snagom prirode. Iako je promjena vremena bila najavljena, a za neke regije su bili upaljeni i meteoalarmi, ipak nas svaki put iznova iznenadi takva snažna promjena.

Mnogu su jučer zapeli na putu do (ili od) svoga doma. Ceste su bile nepregledne, snijeg je usporavao promet, vidljivost je na mjestima bila nikakva. I dok se nekima putovanje odužilo za nekoliko sati, putnici koji su se jučer nešto prije 14 sati ukrcali u vlak u Zagrebu, u Split su stigli nakon gotovo 22 sata. U normalnim uvjetima taj bi vlak za osam sati trebao doći do Splita. Jučer je eto bilo problema pa je vlak cijelu noć ostao u Kninu.

U vlaku je bilo i 50 djece koja su se vraćala sa zimovanja u Gorskom kotaru, a put ih je vjerojatno podsjetio na radnju dječjeg romana "Vlak u snijegu". Javila nam se majka jednog djeteta koje se jučer vraćalo kući. Svjesna je da smo pred silama prirode nemoći, ali smatra da je ponašanje HŽ-a sramotno.

"Jučer je zaista bilo izvanredno stanje što se tiče vremenskih uvjeta i tu je čovjek nemoćan pred silama prirode.

Ono što je za svaku osudu je odnos HŽPP prema putnicima. Naime, u vlaku 523 koji je putovao na relaciji ZG - ST je, osim redovnih putnika, bilo više od 50 malodobne djece, izviđača OIP Spinut Split koji su se vraćali sa svog zimovanja u Gorskom Kotaru. Prva žalosna činjenica je što smo od djece dobili informaciju da se vlak cijelim putem od Oštarija nije grijao dok su vani bili minusi. Ne trebam opisivati koliko su djeca bila promrzla.

Druga žalosna činjenica i pokazatelj odnosa HŽPP prema putnicima je da nikakve informacije nisu bile dostupne, niti telefonski niti na službenim web stranicama HŽPP-a. Naime, vlak je u Kninu zaglavio oko ponoć kada su već sat vremena njihovi kontakti za informacije bili nijemi sat vremena (radno vrijeme im je do 23 h). Također, u 1 sat u noći zadnja informacija na službenim WEB stranicama o vlaku je da kasni 30 minuta, a objavljena je u 21.33 minute.

Djeca sjede u hladnom i mračnom vlaku, ne znaju koliko će čekati. Stiže li rješenje problema ili rješenja nema?

Nedostatak komunikacije i obavještavanja u ovakvim okolnostima je za svaku osudu u ovako izazovnim okolnostima!

Zahvalna sam vodstvu našeg odreda izviđača OIP Spinut Split koji su se brzo snašli te dogovorili autobusni transfer djece pa su djeca stigla kući ranije od drugih putnika koji su u Split stigli u 11.30; 22 sata nakon polaska iz Zagreba", kaže nam majka maloljetnog djeteta iz Splita.