Jata ptica danas “zaposjela” istok Splita: Mnogi misle da su vrane, ali radi se o potpuno drugačijoj vrsti - ili tako nešto

Veliko jato ptica galica, u narodu poznatih kao čolice, stiglo je danas s Mosora u Žrnovnicu. Nije baš uobičajen prizor da ih je toliko u nizinama, no čini se da ih je na premještanje primorale vremenske prilike, pa su se u potrazi za hranom spustile dolje.

Riječ je o pticama karakterističnima za visokoplaninske kamenjare. Žive u jatima u području Sredozemlja i Alpa. Zimi se spuštaju u doline. Hrane se kukcima i plodovima. U nas živi žutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus), koja se gnijezdi na pećinama iznad 500 metara visine.

Zanimljivo je da su ove iznimno spretne letačice poznate po akrobacijama u zraku – često izvode brze padove, nagle okrete i „leteće igre“, osobito u većim jatima. Galice su i vrlo društvene ptice: tijekom cijele godine zadržavaju snažnu povezanost unutar jata, a njihova međusobna komunikacija sastoji se od niza zvučnih signala po kojima se lako prepoznaju.

Unatoč tome što su planinske ptice, galice dobro koriste svaku priliku za hranu. Često se mogu vidjeti u blizini planinarskih domova ili vrhova na koje ljudi nose hranu, a poznate su po znatiželji i hrabrosti – nerijetko prilaze ljudima na svega nekoliko metara. Zahvaljujući vrlo razvijenoj prostornoj orijentaciji, ista jata desetljećima koriste iste rute između vrhova i zimovališta.

Jutros su velika jata čolica (galica) letjela nisko nad Žrnovnicom, a omiljena meta bile su im neubrane masline i osobito kostele čiji su plodovi i dalje na stablima. Upravo u ovakvim nepovoljnim zimskim uvjetima galice znaju nakratko promijeniti prehranu i spustiti se u nizine, što mještanima pruža rijetku priliku da ih vide iz tako blizine.