Jarak o dolascima Arkana i ekipe u Dubrovnik: "Bili smo meka za te problematične likove"

Poznati novinar Andrija Jarak gostovao je u Podcastu Inkubator u kojem je govorio o dolascima Arkana, Ljube Zemunca i sličnih profila 80-ih u Dubrovnik i kako su radili probleme.

Kazao je kako je Dubrovnik bio 'meka za takve likove', piše Dubrovački dnevnik.

Dodao je kako im je hotel Belveder bio omiljeno okupljalište.

„Tajna njihovog uspjeha je bila jednostavna, u lijevom džepu tetejac, a u desnom značka službe državne sigurnosti. Frajer se iznapija, ispuca pet, šest, sedam metaka u diskoteci, dođe murja, pokaže im značku, oni mu se ispričavaju“, kazao je Jarak dodavši kako su to bili 'prosječni likovi kojima su roditelji bili u miliciji ili Udbi'.