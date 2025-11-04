Janica Kostelić se u javnosti pojavila s dečkom

Legendarna hrvatska skijašica Janica Kostelić pojavila se na premijeri novog filma svog brata Ivice Kostelića, ''Freedom'', no fotografe je za poziranje uspješno izbjegla.

Ipak, pozornost je privukla svojom pratnjom, partnerom s kojim je u dugogodišnjoj vezi, no i dalje ga skriva od javnosti.

Zanimljivo je da se njen partner također zove Ivica, a snimljeni su među gledateljima filma koji su se okupili u Kaptol Boutique Cinemi.

Janica ga dosad nikad nije pokazala u javnosti, a početkom kolovoza snimljeni su u Veloj Luci, gdje je Janičin partner kao ronilac sudjelovao u čišćenju mjesta nakon manifestacije ''Trag u beskraju''.

Inače, Janica je majka dvoje djece, ali nikad nije otkrila tko im je otac.

Četverostruka olimpijska pobjednica i peterostruka svjetska prvakinja u alpskom skijanju uspješno je zatajila i vijest o prvoj trudnoći te ju je podijelila samo s najbližim članovima obitelji i prijateljima, a sina Oskara rodila je 1. siječnja 2019. u Zagrebu, nakon čega se povukla iz javnosti. Godine 2023. rodila je drugo dijete, za kojeg se pretpostavlja da mu je otac partner Ivica, piše Showbuzz.

