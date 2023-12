Jana na aplikaciji za spojeve upoznala frajera, ali jedna stvar joj je bila sumnjiva: 'Uz ovaj trik saznala sam da je oženjen'

Kolumnistica za veze Jana Hocking iz Australije na aplikaciji za spojeve pronašla je naizgled dobrog muškarca, no ubrzo je osjetila da nešto nije u redu te je primijenila jedan trik koji joj je pomogao dokazati sumnje, prenosi Net.hr.

Jana je odlučila olakšati ljubavni život svim ženama, pa je otkrila trik pomoću kojeg možete otkriti vara li muškarac, a potrebna vam je samo jedna stvar.

Ona je rekla da ne traži ništa preozbiljno prije Nove godine, pa joj nije smetalo da se spoji s tipom, po imenu Sebastian, koji je bio u posjetu iz Ujedinjenog Kraljevstva. Njih dvoje planirali su otići na večeru tog tjedna.

Jana i Sebastian su zatim otišli korak dalje te su se počeli dopisivati na WhatsAppu. No, ona je primijetila da je on na njihov chat stavio postavku privatnosti "poruke koje nestaju" te je tada počela sumnjati da nešto nije u redu. počela se pitati zašto želi da njihove poruke prestanu postojati nakon 24 sata.

Ostala je u šoku nakon otkrića

Jana je nakon toga otišla u Facebook grupu "Sis, is this your man? ('Sestro, je li ovo tvoj muškarac?')" u kojoj žene postavljaju fotografije tipova s kojima idu na spojeve kako bi se uvjerile da ne izlaze s istim muškarcem.

"Količina žena u Sydneyu koja izlazi s istim tipovima bi vas šokirala", napisala je Jana za news.com.au.

Ispostavilo se da je s razlogom posumnjala u Sebastiana. "Na grupi sam naišla na ženu koja je davala vrlo mudre savjete. Rekla je da postoji web stranica koja se zove FaceCheckID gdje možete prenijeti slike iz aplikacije za spojeve i ona će vam pokazati tko je zaista frajer s kim izlazite", otkrila je Jana.

"Sebastianovu fotku sam odmah učitala u tu stranicu. Ostala sam u šoku kad sam vidjela da je on vrlo aktivan na društvenim mrežama te da se ne zove Sebastian, već Robert. Otišla sam na njegov Instagram i ugledala slike njegove žene i djece", dodala je.

Nakon tog otkrića, Jana mu je poslala poruku na aplikaciju za spojeve gdje su se prvi put upoznali. "Hej, tvoje je ime Robert", napisala je, a on ju je nakon toga blokirao i time potvrdio da je prevarant i preljubnik.