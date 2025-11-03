Jakov Vetma: Prijavljujemo projekt uređenja tvrđave na natječaj Ministarstva kulture

Načelnik Općine Klis, Jakov Vetma, najavio je na svom profilu da će se na novi natječaj Ministarstva kulture i medija prijaviti projekt koji uključuje popločavanje i uređenje postojećih staza i puteva po tvrđavi, kao i stabiliziranje postojećih dijelova.

- Nekoć je plato ispred crkve Sv. Vida i Kneževog dvora bio popločan, baš kao i mnogi drugi dijelovi kliške tvrđave.

Zato ćemo na novi natječaj Ministarstva kulture i medija prijaviti upravo to, popločavanje i uređenje postojećih staza i puteva po tvrđavi i stabiliziranje postojećih - objavio je na svom profilu, Jakov Vetma.