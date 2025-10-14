Jakov je najveća glazbena zvijezda TikToka. Upoznajte ga

Trenutačno najtraženije novo ime domaće glazbene scene, Jakov Jozinović, gostovao je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju, koju vodi omiljena malena voditeljica Maša. U simpatičnom razgovoru, Jakov je pričao o svom radu, obitelji i planovima.

"Poprilično sam emotivan lik koji sve tako i doživljava. Volim biti u društvu, nasmijavati ljude i jako mi je bitno da su ljudi oko mene sretni. A u isto vrijeme sam i dosta tvrdoglav, ali sve sa mnom uvijek dođe na zelenu granu, nekad malo teže, nekad lakše, ali dođe se", iskreno se opisao pjevač koji je ogromnu popularnosti stekao obradama domaćih i regionalnih hitova, a snimke su preplavile društvene mreže.

Na Mašino pitanje tko mu je najveća podrška, Jakov je bez razmišljanja odgovorio: "Mama je uvijek bila najveća podrška. A onda i baka. Baka me uvijek hvali, dade mi opasku samo ako ne pojedem njezinu hranu do kraja. A mama često nađe neke zamjerke, ali to samo zato što joj je stalo do mene i jer me voli. A znam ja često biti i malo lijen."

"Čula sam da nemaš curu. Imaš li?", upitala ga je Maša, a Jakov je odgovorio da nema.

"Imamo ti mi ovdje zgodnih cura", šaljivo uzvraća Maša.

"Imaš li broj njihov, da nešto središ?", pitao ju je Jakov, a malena voditeljica je poručila da može. Upravo je taj simpatični isječak na TikTok profilu bravo! KIDS radija prikupio 100.000 lajkova i više od milijun pregleda.

Maša ga je zamolila i da nešto otpjeva, a Jakov je uživo izveo refren Gibonnijeve pjesme "Libar". Pohvalila ga je da "pjeva bolje nego na videima", na što je kroz smijeh odgovorio: "Uvijek ljudima kažem: Ne pjevam ja toliko loše koliko to zvuči na videima!"

Govoreći o novim projektima, Jozinović je otkrio da uskoro objavljuje svoju prvu pjesmu.

"Planiram izbaciti pjesmu krajem ovog mjeseca, a ako ne, onda početkom studenog", rekao je i dodao da u stvaranju glazbe surađuje s kolegom Matijom Cvekom, kojeg je opisao kao "nevjerojatan talent".

"Kad dođem kod njega, samo mu ispričam kako se osjećam. Na primjer, pričam mu o nekoj djevojci i o tome kako mi je bilo s njom, a on za pola sata već ima cijelu pjesmu napisanu. I još uz to smisli melodiju. Nije da ja nisam sposoban za pisanje, ali trenutačno to drugi rade bolje od mene", ispričao je.

Na kraju razgovora, na Mašino pitanje gdje se vidi za deset godina, Jakov je rekao: "Vidim se na istom ovom mjestu, s nekoliko dobrih albuma i ispunjenim arenama diljem regije. Vjerujem da će se to dogoditi ako budem čvrsto vjerovao i radio uporno."