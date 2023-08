Jakirović otkrio pozadinu transfera: U 14 sati sam se kupao u moru, već u 15 sam postao trener Dinama

Hrvatski nogometni prvoligaš Rijeka oglasio se priopćenjem nakon što je u ponedjeljak iznenada ostao bez trenera prve momčadi Sergeja Jakirovića koji se s čitavim svojim stručnim stožerom odlučio preuzeti Dinamo koji je otpustio svog dosadašnjeg trenera Igora Bišćana.

Iz Rijeke su posebice ogorčeni načinom na koji je Jakirović napustio kub te "neprofesionalnim" postupkom Dinama.

Riječane je jako zasmetao postupak Dinama koji ih nije kontaktirao već se izravno obratio Jakiroviću, a novi trener Dinama dao je prvi intervju za stranice kluba, piše Gol.hr.

"Hvala na dobrodošlici. Počašćen sam što sam postao trener Dinama. Iznenađen sam, pomalo i šokantno, u 14 sati sam se kupao u moru, već u 15 sati je sve bilo gotovo. Dogodilo se sve munjevitom brzinom, ali takav je danas nogomet. Ponuda i potražnja. Ovo je prilika koja se ne događa često. S radom i kvalitetnim rezultatima u posljednje tri godine sam zaslužio tu priliku. Sada sam tu, nadam se da ću nastaviti kao do sada. Da ćemo pobjeđivati, igrati napadački nogomet, da uveseljavamo navijače i sve koji vole Dinamo'', rekao je Jakirović pa dodao:

''Dinamo mi izgleda dobro, sa svojim klubovima nisam bio uspješan protiv njega. To su najbolji igrači u Hrvatskoj, teže pobjeđivanju. Klub je još narastao zadnjih godina, najbolji je po rezultatima i svemu. Ma nećemo se varati, svi koji se bavimo nogometom, kao trener ili igrač, težimo da tu dođemo jednog dana. To je za mene vrhunac posla. Ja sam ambiciozan i želim nešto napraviti, želim to prenijeti na svoju momčad.

To sam zahtijevao u svakom klubu. Daješ svaki dan od sebe da bi dobro igrao, osigurao sebi egzistenciju, igrao za reprezentaciju. Bez momčadi si nitko i ništa. Moraš se staviti u službu momčadi da bi kao pojedinac napredovao.''