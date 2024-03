JAKIROVIĆ: "Možda sam lud, ali vodim se time da nitko nešto namjerno ne želi raditi"

Osijek i Dinamo u nedjelju od 17:30 na Opus Areni igraju utakmicu 25. kola SuperSport HNL-a. Susret treće i četvrte momčadi s ljestvice dolazi usred afere s curenjem snimki razgovora glavnih hrvatskih sudaca i VAR sudaca, koje je dovelo do odlaska Brune Marića s pozicije šefa Komisije hrvatskih sudaca.

Trener Dinama Sergej Jakirović na konferenciji za medije najavio je utakmicu s Osijekom, na čijoj se klupi nalazi Zoran Zekić. "Stanje u momčadi je dobro. Fran Brodić ima problema s virozom, vidjet ćemo kako će se to razvijati. Ostali su dobro, uz klasični umor. No, puno je bolje kada pobijedimo i dobro odigramo.

Pred nama je zahtjevna utakmica. Osijek kod kuće igra lepršavo u sjajnom ambijentu. Derbi je, to su uvijek zanimljive utakmice. Osijek je zabio i primio puno golova. Moramo napraviti sve da tamo budemo taktički jako odgovorni. Ne smijemo dopuštati puno prostora i moramo iskontrolirati Ramona Miereza. On je okidač, daje dodatnu energiju u cijelu ekipu", rekao je Jakirović u uvodu, nakon kojeg su uslijedila pitanja novinara, piše Index.

Kakvo je stanje s Takuyom Ogiwarom i Markom Bulatom?

Ogiwara je jučer počeo trčati, danas bi trebao napraviti jači trening. Bulat još nije izašao van, zasad radi u fitnesu. Puno mu je bolje. Smeta ga malo kada pomiče gležanj lijevo-desno. Kada kaže da je spreman, onda ćemo ići s njime na jači trening.

Koliko će biti promjena u sastavu u odnosu na Goricu?

Jedna ili dvije. Imamo dva treninga do Osijeka, odlučit ćemo se za ono što mislimo da je najbolje kako bismo prezentirali ono što želimo.

Je li pogled usmjeren već na PAOK s obzirom na to da će biti jedna-dvije promjene?

Nije, već sam govorio da nema preskakanja utakmica. PAOK je tek u četvrtak u 21 sat, imamo dovoljno vremena za njega. Želimo složiti 11 igrača za Osijek koji će provesti plan i ostvariti pozitivan rezultat. Respektiramo domaćina, ali Dinamo uvijek ide na pobjedu.

U prvoj utakmici s Osijekom ste pobijedili i napravili prekretnicu, a potom je opet bilo turbulencija.

Nikad nisam pomislio da je to to. Kada smo igrali u Osijeku, dva dana prije ispali smo u Pragu golom u sudačkoj nadoknadi. Bilo nam je teško iza te utakmice, ali sada je situacija totalno drugačija. Momčadska forma je u uzlaznoj putanji i to treba iskoristiti. Ne preskačem utakmice, idemo utakmicu po utakmicu.

Gdje ćete morati posebno paziti da fokus ne ode samo na Miereza?

Vidjet ćemo u kojem će sustavu moj prijatelj Zekić izaći. On vjerojatno ni danas ne zna. Zadnji put su igrali u rombu s dva napadača, nekad igraju s jednim. Vidjet ćemo što će biti s Bukvićem, Lovrićem, Jurišićem... Imaju oni igrača koji mogu riješiti utakmicu jednim potezom. Mierez je sigurno referentna točka svega, piše Index.

VAR afera trese hrvatski nogomet. Očekujete li da će se to odraziti na hrvatske suce u nastavku sezone, hoćemo li gledati sportski SHNL ili ćemo se baviti drugim temama?

Jučer je klub dao službeno priopćenje s još nekoliko klubova. Suci su pod pritiskom. Svi smo mi pod pritiskom, nisu samo suci, ali sve se te greške više gledaju kod nas nego u Europi. Imamo privilegiju igrati europske utakmice. Rade i strani suci greške, osjetiš to na svojoj koži, ali to je dio sporta.

Kao što sam neki dan rekao... Kada je Švicarac svirao kazneni udarac protiv nas, bio je sedam metara od događaja pa ga je prevarilo i VAR ga je ispravio. VAR je sigurno pravedniji. E sad, kako se on koristi, to je druga stvar.

Je li normalno da se toliko bavimo tim stvarima? Nogomet pada u drugi plan.

Ja ću vas pitati je li Vama to normalno? (Novinar kaže "nije"). Pa eto, onda je sve jasno.

Jučer je predsjednik HNS-a Marijan Kustić rekao kako nema ništa protiv da se VAR snimke objave nakon svake utakmice. Što mislite o tome, je li to potrebno?

Ne znam kakvo stajalište ima UEFA po tom pitanju i rade li to ostale države. Nisam upućen, većinom se bavim pripremom svoje momčadi. Da, vidimo tko nam sudi i znamo kakav je kriterij, možemo li malo jače i hoće li nas kartonirati. Isto radimo za europske utakmice. Ako HNS donese takvu odluku, nemam ništa protiv.

Je li Vam žao da uzbudljivo prvenstvo pada na priču o pritisku na suce i na to je li netko pokraden?

Ne znam tko je pokraden, ispada da smo svi pokradeni, je li tako? Ovo što je izašlo iz VAR-a, mislim da nitko nije oštećen i da su donesene poštene i pravedne odluke. A sad, je li tamo zaleđe za milimetar ili nije... Ispada da smo svi pokradeni, ali nije to baš tako.

Je li previše pritiska na suce? Traže li se tako alibiji za vlastite pogreške?

Tko traži alibi?

Općenito o klubovima, rade li prevelik pritisak?

Uvijek krećem od sebe. Izgubili smo od Lokomotive 0:3, a ja sam imao dvije zamjerke, koje su se pokazale čak i točnima. Ali kakav bih bio trener da se nakon 0:3 hvatam za pogreške sudaca? Pa oni su ljudi od krvi i mesa, i ja sam u toj utakmici pogriješio. Ja to tako gledam.

Što će biti u konačnici... Negdje ti daju, negdje ti uzmu. Smatram da nitko ništa ne radi namjerno. Možda sam lud, ali vodim se time da nitko nešto namjerno ne želi raditi, piše Index.

