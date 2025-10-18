Jakirović izvrijeđan u Engleskoj: "Rekao mi je da odje*em u Hrvatsku"

Sergej Jakirović došao je do nove pobjede u Championshipu. Njegov Hull City je s 3:2 pobijedio Birmingham na gostovanju te je napredovao na 10. mjesto ljestvice sa samo jednim bodom zaostatka za Top 6, zone koja osigurava ulazak u playoff za Premier ligu. Današnjim slavljem su prekinuli Birminghamov niz od 29 uzastopnih domaćih utakmica bez poraza.

Ipak, ovaj dvoboj će se pamtiti po scenama nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Tad se Jakirović odbio rukovati s Chrisom Daviesom, trenerom domaće momčadi s kojim je i razmijenio nekoliko riječi te se činilo da su u raspravi. Kako je Jakirović otkrio lokalnim medijima, kroz utakmicu je doživio nekoliko podosta neugodnih situacija, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jakirović doživio neugodnosti

"Bio sam u svojem prostoru cijelo vrijeme, Birminghamov stožer je nama upao, a zbog toga bi trebali dobiti žuti karton, kao što sam ga ja dobio kad sam tražio opomenu nakon teškog prekršaja koji je pretrpio moj igrač. Upitao sam Daviesa zašto je ušao u moj tehnički prostor, a on mi je rekao da se j*bem. Isto tako, neki zaštitar mi je poručio da odj*bem u Hrvatsku", otkrio je Jakirović, pa nastavio:

"No, ja sam sretan zbog svega toga. Tvrda sam ja kost, nikoga se ne bojim. U ovoj zemlji pošteno radim i živim, nikad ne bih nekome rekao takvo što. Za mene je ovo bio znak nepoštovanja, pa se zato nisam htio rukovati s trenerom.

Cijela ta situacija je za mene katastrofa, ali u redu, velik sam ja momak, mogu se sam brinuti za sebe. Ne bih htio ništa govoriti službeno, jer to je nogomet, koji donosi emocije i stres. Volim to što u ovoj zemlji treneri nakon utakmice mogu skupa popiti pivo, ali ovo ću brzo zaboraviti. Uzeli smo tri boda i idemo kući."