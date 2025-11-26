Jaka kiša napravila kaos u Dalmaciji, pogledajte prizor iz Podgore

Jaka i uporna kiša koja je jučer pogodila veći dio Dalmacije izazvala je brojne probleme na terenu, a među najtežim incidentima zabilježen je odron u Podgori, gdje se velika količina zemlje i kamenja odlomila sa strmog terena iznad ceste.

Prema informacijama s terena, odron se dogodio u poslijepodnevnim satima, a materijal se srušio na kolnik te potpuno blokirao prometnicu.

Srećom, u trenutku odrona nitko se nije nalazio na tom dijelu ceste, pa nema ozlijeđenih.