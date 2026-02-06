Jagušić postao igrač grčkog velikana. Slaven Belupo se oprostio od mladog talenta: "S jedne strane ogroman ponos, s druge velika tuga"

Slaven Belupo oprostio se od Adriana Jagušića emotivnom porukom nakon što je potvrđen njegov odlazak u Panathinaikos, i to u – kako navode iz kluba – rekordnom transferu za koprivničkog prvoligaša.

"S jedne strane ogroman ponos, s druge velika tuga. Možda se kod nas nije zadržao koliko bismo svi htjeli, ali se nogometnim znanjem i umijećem, ponašanjem i zalaganjem pobrinuo da ga se nikad ne zaboravi", poručili su iz Slavena, posebno naglasivši zahvalnost za sve što je dao klubu.

U nastavku oproštaja dodali su: "Jaga, hvala na nezaboravnim trenucima i sretno u nastavku karijere. U svoju Plavu obitelj uvijek si dobrodošao."

Podsjetimo, Adriano Jagušić karijeru nastavlja u grčkom velikanu Panathinaikosu, a transfer je prema klupskim navodima najveći u povijesti Slavena Belupa.