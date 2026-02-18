Jadranaši dominirali u Zadru: Pogledajte sve medalje i uspjehe divne splitske mladosti

Zadar je bio domaćin Regionalnog PH Regije 1 za kadete i mlađe kadete, a među 240 plivačica i plivača Dalmacije, nastupilo je i 20 Jadranašica i Jadranaša.

Mlađi kadeti na sjajan su način zaokružili prvu polusezonu, a kadeti najavili nadolazeće Prvenstvo Hrvatske kojem će domaćin u vikendu pred nama biti Pula.

Uzbudljiva dva dana u kojima su snage odmjerili najbolji dalmatinski klubovi. Kao na traci nizale su se neizvjesne utrke s napetim završnicama, prave sportske bitke koje su zapjenile bazen na popularnom Višnjiku.

Ni naši Jadranaši nisu nas "poštedili" napetosti, prije svega u štafetnim utrkama u kojima su se domogli više odličja, čime su na najljepši način okrunili timski trud i rad od početka sezone.

Prije nego detaljnije prenesemo rezultate natjecanja, želimo čestitati cijeloj ekipi, od najmlađih kojima je ovo bilo prvo natjecanje s "velikima" do onih najstarijih koji su svojim primjerom bili prava podrška mlađima i "vitar u jidra". Bravo svi!

Ovaj put prvo ćemo izdvojiti štafetne rezultate jer se ekipa pravim zalaganjem više puta penjala na postolje čime se na najbolji mogući način nagradila za predani rad i zajedništvo s treninga.

Štafetne medalje osvojili su:

4x100 sl. mj. ( Niko Tvrdić, Roko Ćurić, Lorena Gojkov, Noemi Peričić )

) 4x100 mj. Ž ( Marta Paut, Noemi Peričić, Lorena Gojkov, Laura Bašić )

) 4x100 mj. M ( Damjan Jurić, Roko Ćurić, Niko Tvrdić, Noa Saratlija )

) 4x50 sl. M kad ( Niko Tvrdić, Noa Saratlija, Roko Ćurić, Damjan Jurić )

) 4x50 sl. M ml.kad. ( Toma Kragić, Franko Rošin, Deni Ružić, Jakov Peričić )

) 4x50 mj. M kad. ( Niko Tvrdić, Roko Ćurić, Andro Bačić, Noa Saratlija )

) 4x50 mj. M ml.kad. (Toma Kragić, Jakov Peričić, Franko Rošin, Deni Ružić)

Najuspješniji pojedinačni rezultati:

Toma Kragić – 100 mj., 50 kr., 400 kr., 50 leđ., 100 kr., 50 lep.

– 100 mj., 50 kr., 400 kr., 50 leđ., 100 kr., 50 lep. Niko Tvrdić – 200 mj., 400 kr., 50 leđ., 100 kr., 100 leđ.

– 200 mj., 400 kr., 50 leđ., 100 kr., 100 leđ. Roko Ćurić – 100 prs.

– 100 prs. Jakov Peričić – 100 prs. , 50 prs.

– 100 prs. , 50 prs. Lorena Gojkov – 50 lep.

Mlađima čestitamo još jednom na odličnoj prvoj polusezoni, a kadetima želimo sretan put i uspješan nastup u Puli! Bravo Jadranaši! - objavili su na Faceboku.