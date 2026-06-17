Jadran u petak igra finale na Zvončacu, trebaju im pune tribine

Vaterpoliste Jadrana u petak očekuje iznimno važna utakmica u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Splićani na svom Zvončacu od 18.30 sati dočekuju zagrebačku Mladost u drugom susretu finalne serije, s jasnim ciljem – izjednačiti omjer i ostati u utrci za četvrtu uzastopnu titulu državnog prvaka.

Podsjetimo, Mladost je u prvoj utakmici u Zagrebu slavila 19:14 i povela 1:0 u finalnoj seriji koja se igra na tri pobjede. Pred Jadranom je stoga imperativ slavlja pred domaćom publikom, dok će Zagrepčani tražiti novu pobjedu kojom bi se dodatno približili naslovu. Ulog je velik, a dvoboj na Zvončacu mogao bi usmjeriti daljnji tijek finala koje se igra na minimalno tri čina, a maksimalno pet.

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Trener Jadrana Jure Marelja smatra kako njegova momčad nakon prvog susreta nema razloga za veće promjene.

– Mislim da je prva utakmica s naše strane bila zadovoljavajuća. Dobro smo igrali u oba smjera: s igračem više, dobro se branili, na tom tragu treba ostati i u ovoj utakmici. Zbog ozljede Zovića smo bili hendikepirani. Vjerojatno će se do susreta na Zvončacu uključiti. To nam je dosta determiniralo način na koji smo igrali. Na kraju rezultat nije bio realan, s obzirom na prikazanu igru – rekao je Marelja.

Na čemu se treba raditi uoči druge utakmice?

– Ne trebamo ništa mijenjati. Moramo se galvanizirati još više – rekao je Marelja.

Osvrnuo se i na važnost domaćeg terena te podrške navijača.

– Ne osjećamo ekstra pritisak jer smo i u Zagreb išli po pobjedu. Publiku imamo, to je pokazala utakmica i Eurokupa. Svakako bi nam dobro došao poticaj s tribina. To je jako lijepa sportska slika Splita koju šaljemo u Hrvatsku.

Govoreći o protivniku, Marelja nije skrivao respekt prema zagrebačkoj momčadi.

– To je momčad koja je napravljena da osvoji sve što može. Imali su oscilacije, ali pokazali su formu koju nisu imali, raznolikost u odnosu na ranije. Sve aspekte igre dobro smo analizirali, napravit ćemo sve da ih zaustavimo u njihovim najjačim fazama – zaključio je trener Jadrana.

Jedan od ključnih aduta splitske momčadi bit će Loren Fatović, koji vjeruje da je njegova momčad pokazala dovoljno kvalitete u prvom susretu.

– Nedostajalo je koncentracije u završnici. Svakako nas je poljuljao i izostanak Ivana Domagoja Zovića, koji je zbog ozljede otpao za susret, minutu prije početka. Mislim da možemo biti zadovoljni s tri četvrtine. Ide nova utakmica i svaka je priča za sebe. Napravit ćemo sve da obranimo domaći teren – rekao je Fatović.

Naglasio je kako je Mladost nakon promjene trenera dobila novu dimenziju te da odigrane utakmice tokom prvenstva nisu relevantne.

– Promijenili su trenera, u prvenstvu smo ih ranije pobijedili, bilo je to skroz drukčije. Svjesni smo koliko su oni dobri.

Prednost domaćeg bazena mogla bi imati važnu ulogu u nastojanjima Jadrana da vrati seriju u egal.

– Navikli smo se koliko smo mogli na otvoreni bazen. Nadam se punom gledalištu. Cilj nam je osvojiti prvenstvo bez obzira što oni vode 1:0. Mladost ima kvalitetu, svjesni smo toga, ali imamo i mi. Dobro bi nam došla podrška publike. Pokazali su momci i protiv Marseillea koliko znači podrška s tribina i nadam se da će biti puno gledalište.

Fatović se osvrnuo i na segment igre s igračem više, koji je često jedan od ključnih faktora u ovakvim utakmicama.

– Igra se na veliki broj golova. Napad preuzima ono što je prije bila obrana. Postigli smo dovoljan broj golova u Zagrebu. Igrač više je jako bitan, ali obrana je i dalje ključna za osvajanje trofeja – zaključio je Fatović.

S optimizmom u susret na Zvončacu gleda i Jerko Marinić Kragić, jedan od važnijih kotačića Jadranove momčadi.

– U Zagrebu smo tri četvrtine igrali ozbiljan vaterpolo i pokazali da se možemo nositi s ekipom koja je uložila jako puno i ciljala na sve titule. Moramo nastaviti na tom tragu, sa željom i energijom kojom smo imali u prvom susretu, trebamo iskoristiti i prednost domaćeg bazena i pune tribine – rekao je Marinić Kragić.

Smatra kako bi uvjeti na otvorenom bazenu mogli predstavljati određenu prednost za domaću momčad.

– Razlika je igrati na vanjskom i unutarnjem bazenu. Ne znam kako će se oni priviknuti.

Na pitanje o atmosferi u svlačionici istaknuo je zajedništvo koje momčad gradi godinama.

– Dobra smo ekipa. Kostur je već dugo tu, osvajali smo tri titule zaredom. Atmosfera je dobra, stalno smo skupa i svi želimo četvrtu titulu u nizu. Idemo po pobjedu u svakoj utakmici. Vjerujem da možemo produžiti seriju, iako neće biti lako.

Za kraj se osvrnuo i na razloge poraza u Zagrebu.

– Pogodio nas je izostanak Zovića, a i taj pad koncentracije je bio ključan. To se dogodilo s manjim brojem rotacije. To se osjetilo i s igračem više. Mladost ima nekolicinu reprezentativaca, samim time njihova rotacija je veća. Ipak, znamo što možemo očekivati od sebe i vjerujem da će to biti dovoljno za dobar rezultat – zaključili su jadranaši.