Jadran u Beogradu traži važne bodove nakon teškog poraza u finalu Kupa

Jadran gostuje kod Novog Beograda u 5. kolu Lige prvaka. Važan susret Splićanima dolazi nakon teškog poraza u Kupu Hrvatske protiv zagrebačka Mladosti (11:16).

U šibenskom bazenu na Crnici gledali smo finale puno tenzija i nervoze, pa je nažalost vaterpolo pao u drugi plan. A i rano je voda krenula na mlin Zagrepčana, odnosno, smjer susreta odredila su dva isključenja Splićana na samom početku. Naime, niti dvije minute od starta, na mjestu za kažnjene igrače našli su se Jerko Marinić Kragić i Ivan Domagoj Zović. Ako njima pridodamo izostanak Marka Bijača, koji je zbog bolova u leđima, finale gledao uz bazen, jasno vam je da Jadranaši, bez tako važnih igrača, nisu mogli napraviti čudo protiv zagrebačkog sastava.

Međutim, ostavljamo to ružno finale iza nas, jer hrvatskog prvaka čeka vatrenog gostovanje kod srpskog viceprvaka.

- Igramo s jakim suparnikom, protiv kojeg smo izgubili doma u 2. kolu (7:10, op.a.) u jednoj dobroj, tvrdoj i čvrstoj utakmici, koju smo i dobro odigrali. U Beogradu nećemo biti kompletni, kao što nismo ni u finalu Kupa – počeo je trener Jadrana, Jure Marelja pa se nadovezao na nedavno finale:

- Taj susret moramo što prije zaboraviti. Naravno da je ta atipična utakmica, u kojoj je sve bilo riješeno u prvih par minuta, ostavila traga na momčadi, pogotovo psihološki, zbog situacija koje su se dogodile. Međutim, ova ekipa je puno puta pokazala svoj karakter i mogućnost da se vrati iz teških trenutaka, prema tome, ne sumnjam da će momčad biti maksimalno motivirana protiv Novog Beograda.

Je li uopće bilo dovoljno vremena za psihološki oporavak nakon finala?

- Nije bilo vremena, a nema ni potrebe da se previše bavimo stvarima koje trebamo ostaviti iza sebe. Pri povratku iz Šibenika smo napravili samo jedan opuštajući trening, a onda smo već morali krenuti na put.

Novi Beograd, kao i Jadran ima po jednu pobjedu, odnosno tri boda. Je li ovo praktički utakmica za ostanak u borbi za prolaz?

- Da, pobjeda nas može ostaviti u utrci za četvrtfinale. Naravno da smo u potpunosti koncentrirani na to, iako nam neće biti lako, s obzirom na to da nismo kompletni. Međutim, mislim da uz jedan pravi, 'jadranaški' pristup, kakav smo znali imati puno puta, možemo pobijediti utakmicu – zaključio je Jure Marelja.

Utakmica Jadrana i Novog Beograda na rasporedu je u 20:30, uz prijenos na Arena Sport 5.