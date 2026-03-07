Jadran se plasirao u četvrtfinalu Eurokupa

Ono što je hrvatski prvak započeo u Mađarskoj pobjedom 15:10 protiv Szolnoka, Splićani su na Poljudu samo potvrdili novom uvjerljivom predstavom i slavljem 21:14.

Momčad sa Zvončaca pokazala je kako je ipak prevelik zalogaj za petoplasiranu ekipu mađarskog prvenstva. Zapravo, jedini trenutak koji je barem nakratko nagovijestio kakvu-takvu neizvjesnost bio je na samom početku utakmice. Ako uopće možemo to brojiti... Nakon što je mladi Skejić doveo Jadran u vodstvo 1:0, gosti su brzo uzvratili i poravnali na 1:1. Ispostavilo se da je to ujedno bilo i najbliže što se Szolnoki uspio približiti domaćoj momčadi.

Već do kraja prve četvrtine Jadran je stvorio ozbiljnu prednost (6:3), a na polovici susreta semafor je pokazivao uvjerljivih 9:3. Gosti u drugoj dionici nisu uspjeli postići niti jedan pogodak, pa su gotovo 12 minuta ostali bez gola. Nakon silovitog ulaska u utakmicu, trener Marelja odlučio je odmoriti prvog vratara, pa je između stativa stao Čelar, dok je Bijač do tog trenutka u 16 minuta igre skupio šest obrana (6/9).

U nastavku su Splićani mirno kontrolirali ritam i bez većih problema priveli susret kraju, potvrdivši plasman među osam najboljih momčadi Eurokupa. Protivnika u četvrtfinalu doznat će naknadno, nakon novog ždrijeba.

Prije novih europskih izazova Jadran čeka povratak domaćim obvezama. Već 11. ožujka (srijeda, 19.30) na Poljudu će, u sklopu 10. kola Prvenstva Hrvatske, ugostiti zagrebački Medveščak.

JADRAN – SZOLNOKI 21:14 (6:3, 3:0, 7:6, 5:5)

2. utakmica osmine finale Eurokupa. Split, Poljud.

JADRAN: Bijač (6 obrana), Matković (4), Marinić Kragić (2), Radan (1), Butić (2), Pejković, Ćurković (1), Zović (2), Berehulak (2), Nemet (1), Fatović (2), Dužević, Čelar (5 obrana), Skejić (4). Trener: Jure Marelja.

SZOLNOKI DOZSA PRAKTIKER: Jozsa, Kakstedter (1), Zerinvary (2), Krasznai (1), Simon (1), Schmolcz, Vamosi (2), Kovacs (3), Zeman, Szabo B. J. (1), Bedo (2), Teleki, Szabo G. (7 obrana), Cseh (1). Trener: Zoltan Hangay.