Jadran je izgubio u Beogradu

Vaterpolisti splitskog Jadrana poraženi su u Beogradu u utakmici 5. kola skupine B Lige prvaka, gdje je domaći Novi Beograd slavio s 15:10 (2:4, 3:3, 4:2, 6:1). Tim rezultatom Splićani su i matematički izgubili šansu za plasman među osam najboljih momčadi Europe.

Najraspoloženiji u redovima Jadrana bio je Marcus Berehulak s četiri pogotka, dok su Jerko Marinić Kragić i Zvonimir Butić upisali po dva gola. Kod domaćih su se istaknuli Miloš Ćuk i Miroslav Perković, također s po četiri pogotka.

Iako su Splićani otvorili susret odličnom igrom te nakon prve četvrtine vodili 4:2, a u drugoj dionici nekoliko puta imali i tri gola prednosti, prijelomni trenutak dogodio se krajem treće četvrtine. Nakon što je Marinić Kragić povisio na 9:7, Jadran je u posljednjih 11 minuta postigao tek jedan pogodak, dok je primio čak osam, što je susret prelomilo u korist Beograđana.

Na ljestvici Jadran ostaje posljednji s tri boda. Novi Beograd sada ima šest, koliko i hercegnovski Jadran, dok je vodeći Pro Recco na maksimalnih 12 bodova.

U posljednjem kolu, 10. veljače, Splićani na svom bazenu dočekuju moćni Pro Recco.