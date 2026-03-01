Jači potres osjetio se u Hercegovini i dijelu Dalmacije

Prije nekoliko minuta jači potres osjetio se na području Hercegovine, a podrhtavanje tla prijavili su i građani u dijelu Dalmacije.Prema prvim informacijama, potres je uznemirio stanovnike koji navode da se osjetilo kratko, ali snažnije podrhtavanje. Reakcije su se brzo pojavile i na društvenim mrežama, gdje građani pišu da se zatreslo tlo i da su se pomaknuli predmeti u stanovima.
Za sada nema službenih podataka o magnitudi ni epicentru potresa, a nema ni informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.
Više informacija očekuje se nakon objave službenih seizmoloških podataka.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina.
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.
— EMSC (@LastQuake) March 1, 2026