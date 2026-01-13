Jačanje suradnje: Održan radni sastanak gradonačelnika Splita i Tuzle

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je, uz zamjenika gradonačelnika Ivu Bilića, u radni posjet primio delegaciju Grada Tuzle, predvođenu gradonačelnikom Zijadom Lugavićem.

Na radnom sastanku razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji dvaju gradova te o mogućnostima njezina daljnjeg jačanja. Naglasak je stavljen na razmjenu iskustava i unapređenje međugradskih odnosa.

Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju, uz obostrano izraženu spremnost za nastavak suradnje Splita i Tuzle u budućnosti.