[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HAJDUK – SLAVEN BELUPO 2-0: Pukštas i Brajković zabili za miran odlazak na poluvrijeme

Nogometaši Hajduka danas početkom od 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a rezultat na poluvremenu ide u korist Hajduka koji vodi rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, prvo od Istre 1961 na Poljudu, a zatim od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.

Naš suparnik kojeg vodi trener Mario Gregurina trenutačno se nalazi na šestom mjestu s osvojenih 27 bodova. U posljednjem kolu s 2:0 poraženi su od Varaždina na domaćem terenu dok su u prvom dvoboju nastavka sezone odigrali 2:2 s Rijekom na Rujevici.

Trener Garcia u ovoj utakmici ne može računati na ozlijeđenog Šegu i Almenu, a tijekom tjedna ozlijedio se i Durdov koji će s terena izbivati na nešto duže vrijeme.

Hajduk i Slaven Belupo dva puta su odmjerili snage u aktualnoj sezoni. Prvi dvoboj u Splitu odigran je sredinom kolovoza prošle godine te su Bijeli u njemu slavili s uvjerljivih 3:0. Druga utakmica odigrana je početkom studenog u Koprivnici i završila je bez pogodaka.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kruno Šarić iz Županje, dok je četvrti sudac Ante Čulina iz Zagreba. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U 4. je minuti požutio Jakir nakon starta na nogu Brajkovića. U sedmoj minuti Hajduk dolazi u vodstvo: Hrgović je odradio najveći dio posla, prošao svog čuvara i ubacio, Brajković je pucao glavom, Hadžikić je odbio, Pukštas je odlično ispratio akciju i poslao loptu u mrežu za 1:0. Prijetili su gosti s druge strane preko Mažara četiri minute kasnije, Silić je bio siguran. U 14. je minuti pokušao Rebić ubačajem, no lopta mu je prije ubačaja pobjegla u aut.

U 15. je minuti pokušao Guillamón, otišlo je pokraj vratnice. U 23. je minuti Hajduk udvostručio prednost: Rebić je glavom poslao loptu na drugu stranu, ona je došla do Sigura koji je poslao odličnu loptu do Brajkovića, a on je mirno pospremio u suprotni Hadžikićev kut za 2:0. Pet minuta potom Hrgović je izgubio loptu, no Raçi je dobro reagirao i otklonio opasnost. U 29. je minuti pokušao Nestorovski, nije bio precizan.

U 35. je minuti Lepinjica ubacio na pet metara, ali Silić je uhvatio. Tri minute kasnije pokušao je Ćubelić iz slobodnog udarca, otišlo je preko gola. U 41. je minuti Brajković ubacio, a Krovinović pucao iskosa, no Hadžikić je odbio u korner, izveo ga je Hrgović, a Rebićev pokušaj glavom nije bio precizan.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo konkretnijih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom 2:0 u korist Hajduka.

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Pajaziti, Kalik, Melnjak, Bamba, Skelin, Skoko, Hodak

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić, Mažar - Qestaj, Lepinjica, Mitrović - Nestorovski

Klupa: Marković, Čović, Međimorec, Dabro, Petrović, Crepulja, Bošnjak, Šivalec, Aščić, Išasegi, Zuta, Riđan