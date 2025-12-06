IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA Dinamo – Hajduk 0-0: Tipičan tvrdi derbi, Dinamu poništen gol zbog prekršaja u začetku akcije

Bijeli od 15 sati u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a gostuju na Maksimiru kod Dinama. Najveći hrvatski derbi u svom 111. izdanju odlučuje i u tijesnoj utrci za prvo mjesto na tablici – Dinamo je uoči utakmice prvi s bodom prednosti ispred Hajduka. Splićanima se u ovoj utakmici od prve minute konačno priključio kapetan Livaja. Prvi golmani obiju momčadi ozlijeđeni su pa bijela i plava vrata u derbiju čuvaju Silić i Filipović. Glavni je sudac susreta Patrik Kolarić.

U utakmicu se ušlo u visokom ritmu i uz mnogo duela. Hoxha je u 3. minuti izborio prvi korner za Dinamo u srazu s Hodakom, ali lopta je brzo završila u rukama Hajdukova vratara Silića. U 5. minuti Bakrar se opasno zaletio u šesnaesterac i prevario Mlačića i Silića, no nije uspio uputiti udarac. Bakrar je potom s desne strane poslužio Belju, ali Hajdukova se obrana posložila. Bennacer je u 9. minuti zbog simuliranja dobio žuti karton, a Kolarić je morao spriječiti i naguravanje igrača. Bakrar se u 11. minuti izborio za udarac, preko gola. U 13. minuti odlična akcija Hajduka preko Almene koji je dugo vukao loptu po desnoj strani pa sjajno proigrao Rebića, ali Mikić je u posljednji trenutak izbacio loptu u korner. Šegina je lopta pala u gužvu u petercu, ali dinamovci su je izbacili.

Almena je u 17. minuti pokušao još jedan prodor u Dinamov prostor s desne strane, ali Hoxha se agresivno obranio. U 21. minuti Silić je obranio nemoguće – Hoxha je sjajno prodro po lijevoj strani, oštro ubacio na Bakrara čiji je udarac sa šest metara Silić maestralno obranio. Bennacerov slobodnjak iz 23. nije bio opasan po bijeli gol.

U 24. minuti nakon flipera u šesnaestercu Hajduka Beljo zabija, Bennacer je odigrao za Zajca koji nije uspio zabiti jedan na jedan sa Silićem, ali uspio je asistirati Belji koji je u gužvi iz nezgodne situacije ugurao loptu u mrežu. Međutim, Kolarić je otišao pregledati gol i poništen je zbog prekršaja Bennacera u začetku akcije.

Sigur je u 28. minuti zaradio žuti karton zbog prigovora sucu. Zajc je u 32. ubacio loptu u Hajdukov šesnaesterac, akcija je završila kornerom, gdje je Silić bio najviši u skoku. U 35. minuti Beljo puca u okvir, ali Silić s lakoćom brani. Minutu kasnije Hoxha je ubacio – Siliću u ruke. U 40. je minuti Rebić ubacio u gužvu, ali Mišić je izbacio loptu iz Dinamova šesnaesterca. Raci i Šarlija odlično su se obranili od Bakrarova naleta. Šarlija je u sljedećoj akciji zaradio žuti karton. U 43. minuti slobodan udarac za Dinamo, Zajc je pokušao, ali to jedva da se može ocijeniti udarcem. U 1. minuti nadoknade Hoxhina je lopta prohujala kroz Hajdukov peterac, ali Belje nije bilo na drugoj vratnici. Zatim se i Rebić upisao u knjižicu Patrika Kolarića.

Prvo poluvrijeme nije obilovalo atraktivnošću, Dinamo je nešto konkretniji u posjedu lopte i udarcima, Silić se iskazao na golu, ali izrazite prilike jedva se mogu nabrojiti na prste jedne ruke.

DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo

Klupa: Nevistić, Zagorac, Goda, Villar, Vidović, Soldo, Galešić, Kulenović, Pierre Gabriel, Theophile, Topić, Ljubičić.

HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Fesyuk, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Melnjak, Krovinović, Bamba, Brajković, Karačić, Hrgović, Durdov