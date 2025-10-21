Izuzetan uspjeh članova Udruge inovatora DIATUS na 23. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 25

Na ovoj priznatoj smotri predstavljeno je više od 300 inovacija iz 35 zemalja svijeta – od pojedinačnih inovatora, istraživačkih timova, akademskih zajednica, do vodećih tehnoloških tvrtki. Program je obuhvatio Inovacijski forum na temu „Međunarodni sajmovi inovacija“, niz stručnih predavanja i radionica, poput „Važnost intelektualnog vlasništva“ (Državni zavod za intelektualno vlasništvo) i „Potpore i financijski instrumenti“ (HAMAG-BICRO), te STEM radionice za najmlađe.

Pokrovitelji ovogodišnje ARCA-e bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo gospodarstva, Predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, a njihovi su izaslanici sudjelovali i na svečanom otvorenju izložbe. Program manifestacije bio je iznimno bogat i sadržajan te je obuhvatio Inovacijski forum na temu „Međunarodni sajmovi inovacija“, niz stručnih predavanja i radionica, poput „Važnost intelektualnog vlasništva“ u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i „Potpore i financijski instrumenti“ koje je predstavio HAMAG-BICRO, dok su za najmlađe posjetitelje održane zanimljive STEM radionice koje su na edukativan i zabavan način približile svijet znanosti i tehnologije.

Udruga inovatora DIATUS iz Splita, članica Zajednice tehničke kulutre grada Splita i Hrvatske zajednice inovatora i ove se godine istaknula sjajnim rezultatima. U konkurenciji više od 300 inovacija osvojili su čak pet medalja:

Zlatne medalje: Marjan Matić iz Solina – Spojnica za pločasti namještaj (ujedno dobitnik WIPO nagrade); Srednja škola Braća Radić iz Kaštel Štafilića – Kreker sa sjemenkama i pivskim tropom (mentorica Valentina Veličković, školska zadruga „Trešnja“); Obrtna tehnička škola Split – Autonomni vodeni dron (učenici 3.c razreda, mentori: Damir Zorica, Damir Polak i Joško Smolčić)

Srebrne medalje: Nataša Radas – Krug u Silabus tablici množenja bez brojeva; Luka Štrbac (Elektrotehnička škola Split, mentor: Miroslav Dujmović) – Pametni frekventni pretvarač

Ovi rezultati još jednom potvrđuju predanost, inovativnost i stručnost članova DIATUS-a, koji kontinuirano doprinose razvoju hrvatskog inovacijskog potencijala.

Udruga DIATUS najavila je i završetak Natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije u 2025. godini, koji traje do 15. studenoga 2025. te održavanje Godišnje skupštine u prosincu uz dodjelu priznanja najuspješnijim inovatorima godine.