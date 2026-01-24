Izumitelj ispred vremena: Penkala patentirao prvu mehaničku olovku i unaprijedio gramofon

Na današnji dan 1906. godine Eduard Slavoljub Penkala patentirao je mehaničku olovku.

Na današnji dan, 24. siječnja 1906. godine, jedan od najvećih izumitelja s ovih prostora, Eduard Slavoljub Penkala, patentirao je svoju prvu mehaničku olovku – izum koji će zauvijek obilježiti svijet pisanja i učiniti njegovo ime prepoznatljivim diljem svijeta.

Penkala je rođen na području današnje Slovačke, poljsko-nizozemskog porijekla, a životni i stvaralački put doveo ga je u Zagreb, gdje je živio na adresi Trg kralja Tomislava 17. Upravo u Zagrebu započinje njegov najplodniji izumiteljski i poduzetnički period.

Nakon niza uspješnih patenata, Penkala prelazi s ideje na proizvodnju. Godine 1911., u suradnji s Edmundom Mosterom, otvara tvornicu u Branimirovoj ulici i osniva poduzeće Penkala-Moster. Tvornica ubrzo doživljava snažan rast – zapošljavala je čak 800 radnika, a proizvodi su se izvozili u 70 zemalja svijeta, čime je poduzeće postalo jedan od najvećih proizvođača pisaćeg pribora na globalnoj razini.

No mehanička olovka bila je tek početak. Penkala je neumorno radio na novim idejama i patentima. Među njegovim brojnim izumima ističu se nalivpero s krutom tintom, termos-boca i termofor, rotacijska četkica za pranje zubi, džepna baterijska lampa, deterdžent za pranje rublja, prislušni uređaj i mnogi drugi. Također je usavršio gramofonsku iglu i gramofon, a u vlastitoj tvornici započeo je i lijevanje prvih gramofonskih ploča.

Posebno mjesto u njegovu radu zauzima zrakoplovstvo. Patentirao je zračni jastuk, a već 1910. godine konstruirao je zrakoplov prema vlastitim nacrtima. Iste godine na njemu je letio Dragutin Novak, prvi hrvatski pilot. Tijekom gradnje zrakoplova Penkala je u Črnomercu sagradio hangar na vojnom vježbalištu, čime je otvorena prva zračna luka u Hrvatskoj.

Unatoč iznimnoj kreativnosti i svjetskom uspjehu, život Slavoljuba Penkale prerano je prekinut. Umro je u Zagrebu, u 51. godini života, od upale pluća. Ipak, njegovi izumi, poduzetnički duh i neizbrisiv trag u tehničkoj i kulturnoj povijesti ostaju trajna inspiracija – i dobar podsjetnik na to koliko jedan čovjek može promijeniti svijet.