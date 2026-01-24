Close Menu

Izumitelj ispred vremena: Penkala patentirao prvu mehaničku olovku i unaprijedio gramofon

Mehanička olovka bila je tek početak

Na današnji dan 1906. godine Eduard Slavoljub Penkala patentirao je mehaničku olovku.

Na današnji dan, 24. siječnja 1906. godine, jedan od najvećih izumitelja s ovih prostora, Eduard Slavoljub Penkala, patentirao je svoju prvu mehaničku olovku – izum koji će zauvijek obilježiti svijet pisanja i učiniti njegovo ime prepoznatljivim diljem svijeta.

Penkala je rođen na području današnje Slovačke, poljsko-nizozemskog porijekla, a životni i stvaralački put doveo ga je u Zagreb, gdje je živio na adresi Trg kralja Tomislava 17. Upravo u Zagrebu započinje njegov najplodniji izumiteljski i poduzetnički period.

Nakon niza uspješnih patenata, Penkala prelazi s ideje na proizvodnju. Godine 1911., u suradnji s Edmundom Mosterom, otvara tvornicu u Branimirovoj ulici i osniva poduzeće Penkala-Moster. Tvornica ubrzo doživljava snažan rast – zapošljavala je čak 800 radnika, a proizvodi su se izvozili u 70 zemalja svijeta, čime je poduzeće postalo jedan od najvećih proizvođača pisaćeg pribora na globalnoj razini.

 

No mehanička olovka bila je tek početak. Penkala je neumorno radio na novim idejama i patentima. Među njegovim brojnim izumima ističu se nalivpero s krutom tintom, termos-boca i termofor, rotacijska četkica za pranje zubi, džepna baterijska lampa, deterdžent za pranje rublja, prislušni uređaj i mnogi drugi. Također je usavršio gramofonsku iglu i gramofon, a u vlastitoj tvornici započeo je i lijevanje prvih gramofonskih ploča.

Posebno mjesto u njegovu radu zauzima zrakoplovstvo. Patentirao je zračni jastuk, a već 1910. godine konstruirao je zrakoplov prema vlastitim nacrtima. Iste godine na njemu je letio Dragutin Novak, prvi hrvatski pilot. Tijekom gradnje zrakoplova Penkala je u Črnomercu sagradio hangar na vojnom vježbalištu, čime je otvorena prva zračna luka u Hrvatskoj.

 

Unatoč iznimnoj kreativnosti i svjetskom uspjehu, život Slavoljuba Penkale prerano je prekinut. Umro je u Zagrebu, u 51. godini života, od upale pluća. Ipak, njegovi izumi, poduzetnički duh i neizbrisiv trag u tehničkoj i kulturnoj povijesti ostaju trajna inspiracija – i dobar podsjetnik na to koliko jedan čovjek može promijeniti svijet.

