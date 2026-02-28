Izraelci: "Iranski vrhovni vođa je mrtav i njegovo tijelo je pronađeno"

Prema informacijama koje je visoki izraelski dužnosnik iznio za Reuters, iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei navodno je preminuo, a njegovo tijelo pronađeno je u ruševinama palače. Slične tvrdnje iznijeli su i drugi izraelski dužnosnici u razgovoru za više medija, no iz Irana zasad nema nikakve službene potvrde.

Izraelski Kanal 12 objavio je kako je premijeru Benjaminu Netanyahuu, prema njihovim navodima, predočena dokumentacija vezana uz Hameneijevo tijelo. Unatoč tim informacijama koje dolaze iz Izraela, iz Teherana se još uvijek nisu oglasili niti su potvrdili ili demantirali navode o smrti vrhovnog vođe.

Iranski državni mediji prenose izjavu šefa odnosa s javnošću u uredu vrhovnog vođe, koji je poručio da “neprijatelj pribjegava mentalnom ratovanju” te pozvao javnost na oprez.

U međuvremenu, iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i kompleksa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu. Satelitske snimke, kako se navodi, pokazuju da je rezidencija ajatolaha u napadu potpuno uništena.

Tko je Ali Hamenei?

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, jedna od najutjecajnijih figura na Bliskom istoku, ima posljednju riječ o svim ključnim politikama, vrhovni je zapovjednik oružanih snaga i kontrolira Revolucionarnu gardu.

Hamenei je rođen 1939. godine u Mašhadu, drugom najvećem iranskom gradu, u obitelji svećenika. Tamo je stekao vjersko obrazovanje, nakon čega se posvetio političkom aktivizmu protiv šaha, monarha koji je vladao zemljom do Islamske revolucije 1979. godine. Tijekom 1960-ih bio je u egzilu, a vratio se tek nakon svrgavanja šaha.

Bio je blizak suradnik vođe revolucije, ajatolaha Ruholaha Homeinija, te se brzo uspinjao u državnoj hijerarhiji. Nakon što su druge ključne političke figure ubijene u atentatima, a i sam Hamenei je preživio jedan napad u kojem mu je paralizirana desna ruka, postao je predsjednik Irana na izborima bez protukandidata.