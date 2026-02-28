Izrael i SAD napali Iran!

Izrael je pokrenuo ono što je nazvao „preventivnim napadom” na Iran. Izraelski ministar obrane Israel Katz jutros je proglasio „posebno i trajno izvanredno stanje” na području cijelog Izraela.

U međuvremenu su se pojavila izvješća o eksplozijama u iranskoj prijestolnici. Prema iranskim medijima, u središtu Teherana čule su se tri eksplozije. Novinska agencija Fars navodi kako je primila informacije da je nekoliko projektila pogodilo područje Republike u glavnom gradu. New York Times javlja da su SAD i Izrael zajedno su napali Iran.

Državna iranska agencija povezana s vlastima izvijestila je i o novim eksplozijama na sjeveru i istoku Teherana.

U Izraelu su se oko 08:15 po lokalnom vremenu (06:15 GMT) oglasile sirene koje su upozorile stanovništvo na prijetnju mogućeg raketnog napada, javlja BBC.

Izraelski napadi događaju se u trenutku kada traju diplomatski napori između američkih i iranskih dužnosnika s ciljem postizanja dogovora o ograničavanju iranskog nuklearnog programa i izbjegavanju rata. Pregovori su se, prema očekivanjima, trebali nastaviti sljedeći tjedan.

Iran je tijekom razgovora učinio određene ustupke, no američki predsjednik Donald Trump jučer je izjavio da nije „oduševljen” načinom na koji pregovori napreduju. Trump je u međuvremenu naredio najveće američko vojno gomilanje snaga na Bliskom istoku od američke invazije na Irak 2003. godine, ali nije detaljnije objasnio zašto bi sada mogla biti potrebna vojna akcija. Iran je poručio da će na eventualni napad odgovoriti silom.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je „preventivni napad” pokrenut kako bi se „uklonile prijetnje protiv Države Izrael”, javlja BBC.

Prošlog lipnja Izrael je već napao Iran, što je dovelo do takozvanog 12-dnevnog rata. Sjedinjene Američke Države tada su se priključile Izraelu u sukobu i gađale iranska nuklearna postrojenja.

Nedavno je izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozoravao na, kako je naveo, prijetnju koju njegovoj zemlji predstavljaju iranske balističke rakete te je izrazio protivljenje sporazumu koji bi se odnosio samo na iranski nuklearni program.

Iran je odbio razgovarati o ograničavanju svog programa balističkih projektila, kao i o prekidu potpore regionalnim saveznicima, među kojima su Hamas u Gazi, Hezbollah u Libanonu, milicije u Iraku i Hutiji u Jemenu, tvrdeći da su takvi zahtjevi kršenje njegova suvereniteta.