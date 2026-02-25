Iznenađenje ispod amfiteatra u Saloni, arheolozi pronašli velika otkrića, no jedna ih je stvar šokirala: "Ovo nije javni park!"

Dok brojni posjetitelji svakodnevno obilaze Salonu, istražuju lokalitet i fotografiraju impresivne ostatke nekadašnjeg antičkog grada, iza kulisa se odvija sustavna i zahtjevna briga o jednom od najznačajnijih spomenika – salonitanskom amfiteatru.

Naime, u proteklom razdoblju nastavljeni su radovi na uređenju i čišćenju sjevernog dijela gledališta, dijela monumentalne građevine koja i danas svjedoči o veličini nekadašnje Salone. Tijekom zahvata otvoren je i dokumentiran dio antičkog pločnika koji je desetljećima bio skriven ispod zemlje, čime je otkriven još jedan vrijedan sloj povijesne priče o funkcioniranju ovog prostora.

Na zapadnom ulazu u arenu, poznatom kao porta pompae, uklonjene su naslage zemlje i nabacanog kamenja. Upravo ispod tih slojeva pronađeni su zanimljivi konstrukcijski detalji – željezne klamfe (kopče) koje gotovo 2000 godina drže kamene blokove na okupu.

Kako ističu u Arheološkim muzeju Split, riječ je o iznimno vrijednom nalazu koji potvrđuje graditeljsku logiku i tehničku preciznost antičkih majstora.

Otvoren je i podzemni hodnik dug oko 90 metara koji se proteže od Porta Libitinae, tzv. „vrata smrti“. Riječ je o prolazu kroz koji su iz arene iznošeni ranjeni ili mrtvi gladijatori i životinje koji su sudjelovali u borbama, prostoru snažne simbolike nazvanom po rimskoj božici pogrebnih obreda Libitini.

Ogromne količine otpada

No, umjesto isključivo povijesnih tragova, u podzemnom prostoru zatečena je i velika količina otpada.

„Nažalost, u tunelu nas nije dočekala samo povijest, već i velika količina otpada koji su ondje ostavili neodgovorni pojedinci. Građevinski materijal, smeće, odbačeni predmeti“, navodi se u opisu radova.

Sav otpad pažljivo je uklonjen, a izdvojeni kamen bit će ponovno iskorišten u konzervatorskim zahvatima, jer u Saloni, kako naglašavaju stručnjaci, ništa nije samo „kamen“, nego dio sustava.

U sklopu zahvata postavljen je i iskop za rampu koja će regulirati neovlašteni ulaz i dodatno spriječiti vandalizam, što se smatra ključnim korakom u dugoročnoj zaštiti lokaliteta.

U budućnosti je planirana konzervacija sjevernog dijela gledališta, kao i nastavak arheoloških istraživanja. Ciljevi su pritom jasno definirani – zaštita amfiteatra za buduće generacije, njegova suvremena i dostojanstvena prezentacija javnosti te korištenje prostora kao kulise za posebna događanja, uz strogo poštivanje njegove povijesne vrijednosti.

Atraktivni nalazi

Tijekom čišćenja i priprema pronađeni su i atraktivni nalazi o kojima će, kako je najavljeno, javnost biti detaljnije informirana u narednom razdoblju.

Stručnjaci pritom ponovno upućuju važnu poruku javnosti.

Salona, iako otvorena za posjetitelje, nije javni park, već jedan od najvrjednijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj.

„Očuvanje baštine nije samo zadatak stručnjaka. Ona je naša zajednička odgovornost. Svaki kamen, svaki zid i svaki lokalitet zahtijevaju poštovanje. Baština se prije svega čuva kulturom osobnog ponašanja“, poručuju.

Fotografije objavljene uz izvješće o radovima tek su mali uvid u ono što se svakodnevno odvija iza scene jednog od najvažnijih antičkih lokaliteta na istočnoj obali Jadrana.