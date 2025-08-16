Iznenada umro Davor Pelaić

Davor Pelaić, hrvatski branitelj i poznati Splićanin koji je utemeljio brojne Facebook grupe posvećene Splitu, umro je noćas iznenada, objavljeno je u Facebook grupi Split i oko Splita.

"Poštovani članovi. Nažalost mene je dopalo da Vam svima napišem ovu tužnu vijest. Noćas, iznenada nas je napustio naš administrator i osnivač grupe Davor Pelaić.

Hvala mu na svakoj objavi, na trudu, na predanom radu. Pamtimo ga kao velikog čovjeka koji je volio svoj Split i koji se trudio održat živom i prošlost i sadašnjost svoga grada.

Počivao u miru Božijem. Molim da se narednih dana suzdržite od objavljivanja, hvala na razumijevanju", objavljeno je u grupi.