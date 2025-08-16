Iznenada preminuo student koji je podržao prosvjede u Beogradu. Srpska pjevačica imala prema njemu sramotni ispad

Studenti BAPUSS-a u blokadi objavili su na društvenoj mreži X da je njihov kolega Brahim Dieye, koji je zajedno s njima sudjelovao u studentskoj borbi i bio na više prosvjeda širom Srbije, iznenada preminuo nakon kraće bolesti. Zamolili su sve da zajedno prikupe novčana sredstva kako bi pokrili troškove prijevoza njegova tijela u rodnu Mauritaniju, kao i troškove sprovoda, piše Nova.rs.

Studenti Beogradske akademije poslovnih i umjetničkih stručnih studija u Beogradu (BAPUSS), koji već gotovo deset mjeseci sudjeluju u studentskim blokadama i prosvjedima, oprostili su se putem društvene mreže X od svog kolege i prijatelja Brahima Dieyea, koji je iznenada i prerano preminuo.

Podsjetili su da je Brahim bio uz njih od prvog dana studentskih blokada te da je sudjelovao na prosvjedima u više gradova Srbije.

Istaknuli su i da je bio iznimno pametan i nadaren mladić, govorio je pet jezika i imao nepogrešiv osjećaj za pravdu.

„Brahima je u Srbiju dovela želja za boljim životom, a nakon magistarskog studija menadžmenta u poslovanju imao je velike planove za budućnost. Brahim se borio s kroničnom bolešću, ali ni u najtežim trenucima nije skidao osmijeh s lica. Bio je među prvim studentima koji su našu borbu prepoznali kao važnu i nužnu. Unatoč svim rizicima, jer je bio strani državljanin, stajao je uz svoje kolege od prvog dana“, napisali su studenti, među ostalim.

Također su zamolili sve da zajednički prikupe novac za prijevoz njegova tijela u rodnu Mauritaniju te za troškove sprovoda, a precizne podatke objavili su u objavi na društvenim mrežama.

Brahim je, nažalost, zbog svoje podrške studentima u Srbiji bio meta podlih i uvredljivih napada režimskih medija i pojedinih estradnih zvijezda.

Režimski tabloid Informer objavio je njegovu fotografiju s prosvjeda ispred RTS-a uz naslov: „‘Student’ afričkog podrijetla na prosvjedu ispred RTS-a! Sad se stranci bave srpskim Ustavom?!“

Pjevačica Jelena Karleuša to je iskoristila i napisala: „Ljudi, ovo je moj dostavljač, ne zna srpski.“

Zbog tih sramotnih rasističkih uvreda, Brahim se oglasio na društvenim mrežama i demantirao tvrdnje spomenutih medija.

„Poštovani građani Srbije, zovem se Brahim i želim vam se obratiti povodom situacije koja me zadesila kada sam sudjelovao u studentskim prosvjedima. Kao studentu u Beogradu bilo mi je važno podržati naše zajedničke ciljeve i vrijednosti. Međutim, sinoć su novine, mislim da se zovu ‘Informer’, bez mog pristanka objavile moju fotografiju s prosvjeda koja se sada dijeli na društvenim mrežama. Dijeli se uz informacije o meni koje nisu točne“, rekao je student na srpskom jeziku i dodao:

„Također, i jedna pjevačica, mislim da je pjevačica, mislim da se zove Karleuša, optužila me za nešto što apsolutno nije istina. Želim zahvaliti svima koji su mi pružili podršku ovih dana. Vaše riječi mi puno znače. Molim one koji šire laži o meni da prestanu jer to nije ugodno. Ako se ovo nastavi, bit ću primoran poduzeti pravne korake kako bih zaštitio svoje ime. Vjerujem u pravdu i poštovanje među ljudima i nadam se da ćemo zajedno nastaviti borbu za ono što je ispravno“, poručio je.

Studentski protesti su iz dana u dan sve impresivniji fenomen; bravo Brahime, faco!pic.twitter.com/zqVkB1ZzME — Milan Vujić (@MilaNS__) January 19, 2025