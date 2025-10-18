Iznenada preminuo popularni tiktoker

Steve Bridges, komičar kojeg je na TikToku pratilo više od 2 milijuna ljudi, preminuo je u 42. godini. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Chelsey u emotivnom videu objavljenom na njegovom profilu.

Chelsey je otkrila da je Steve preminuo prošle srijede, 15. listopada, te da je pronađen mrtav na njihovom kauču. Prema njezinim riječima, preminuo je "mirno u snu". Policijska uprava u Peoriji, Illinois, potvrdila je za TMZ da se radi o prirodnoj smrti.

U dirljivoj objavi, supruga se zahvalila njegovim obožavateljima. "Ono što ste vidjeli online bili su samo likovi koje je on stvorio", rekla je Chelsey. "Bio je najpažljiviji otac i najbolji suprug". "I zahvaljujući vama, internetu, uspio je živjeti svoj san da nasmijava ljude. Toliko sam zahvalna što je to mogao činiti", dodala je.

U opisu videa koji je podijelila, napisala je: "Stvarno ga više nema. Nema vijesti u medijima. Nije bio holivudska ličnost. Bio je obiteljski čovjek koji je volio nasmijavati ljude. Ovo je stvarno. Preminuo je mirno spavajući na našem kauču. Hvala vam svima."