Iznajmio stan nogometašu, još mu je uplatio i novac, a onda je uslijedio obrat

Krajem srpnja, 57-godišnjak je iznajmio stan u Vukovaru na nekoliko dana muškarcu koji se predstavio kao agent jednog nogometaša, piše Dnevnik.

No, onda mu je agent rekao da nogometaš koji koristi stan ne može doći do novca sa svog računa te ga je zamolio da mu još uplati 100 eura putem A-bonova. Obećao je da će mu vratiti novac zajedno s najamninom.

Nakon korištenja stana, nepoznati počinitelj(i) napustio je stan ne plativši troškove, čime je 57-godišnjaku nastala materijalna šteta u iznosu od više stotina eura.

O svim utvrđenim okolnostima, policijski službenici podnijet će posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.