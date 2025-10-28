Između Solina i Kaštela nalaze se ogromne količine otpada. Aktivisti su digli pobunu: "Ovo je zločin"

Na padinama Kozjaka, između Kaštela i Solina, odlažu se goleme količine različitih vrsta otpada. Ekološki su aktivisti na nogama - upozoravaju da je riječ o ilegalnim odlagalištima, a ne znaju ni zatrpava li se materijalom iz građevinskih iskopa nešto opasnije, piše HRT.

Kamion za kamionom, i tako već nekoliko tjedana. U Solinu, na zaštićeno područje podno Kozjaka dovoze se tone građevinskog otpada. Bageri buče, a ne šute ni ekološki aktivisti.

"Ovo je zločin prema prirodi, kratko i jasno, da se ne bismo vrtili okolo. Ubijanje šuma, bacanje ilegalno. I imamo firmu koja radi s ogromnim bagerom koji uopće nema oznaku, to je apsolutni kriminal", kaže Ivan Tokić iz Solina.

S vlasnikom građevinske tvrtke Dom Commerce razgovarali smo telefonski. Kaže da je riječ o materijalu iz kamenoloma. Ovdje ga privremeno skladište kako bi ga iskoristili - za buduće poslove.

Oglasio se i Državni inspektorat.

"Inspekcija zaštite okoliša će obaviti nadzor na lokaciji te po obavljenom nadzoru možemo pružiti više informacija", objavili su.

Otpad i u Kaštel Sućurcu

Samo sto metara dalje, ali administrativno u Kaštel Sućurcu, stoji brdo otpada. "Djelo" druge tvrtke, San-gra.

"Opasan otpad, azbest, boje, lakovi, pitura, znači, sve šta spada u opasni otpad", naglašava Željan Jurlin iz Kaštel Sućurca.

Vlasnici parcela nisu ni znali što se događa, kad su saznali, bilo je prekasno. Kaštelanski komunalci još su prije dvije godine počinitelja uhvatili na djelu i prijavili ga inspekciji. Utvrđeno je da je odloženo 10-ak tisuća kubnih metara otpada, postavljena je fizička barijera, no nakon nekoliko mjeseci priča se ponovila.

"Njihov bager je to maknuo i nastavio istog trenutka. Ako vam dođe Državni inspektorat i stavite blokadu, i bageri samo nastave raditi, netko je javio - nastavi! Netko ovdje iza ovoga stoji, mi smo ovo prijavili na saborski Odbor za okoliš, oni su također pokrenuli prijavu Inspektoratu", rekao je Jurlin, piše HRT.

Grad: Učinili smo što smo mogli

U Gradu su, kažu, učinili što su mogli.

"Mi smo dobili zapisnik od Državnog inspektorata. Nakon njihovog izlaska na teren, međutim, povratnu informaciju nakon toga nismo dobili. Ono što znamo je da je Državni inspektorat u tijeku postupanja prema navedenoj firmi čiji kamioni su zatečeni na navedenoj lokaciji", rekla je Marija Vučica, pročelnica UO za gospodarski razvoj i fondove EU-a grada Kaštela.