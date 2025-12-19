Izložbom Maje Perak i radionicom monotipije završava deseti ciklus Mladi izlažu

U subotu, 20. prosinca, u 18 sati u Zoni se otvara posljednja izložba desetog ciklusa programa Mladi izlažu. Otvorenje će pratiti razgovor s autoricom Majom Perak te kreativna radionica monotipije.

- U svojim grafičkim radovima, nastalim u tehnici monotipije, autorica bilježi trenutke putovanja vlakom na relaciji Ivankovo–Zagreb. Prizori odišu osjećajima otuđenosti i samoće, dok kontrast neba i zemlje naglašava podvojenost i dualnost iskustva putovanja. U razgovoru s autoricom pridružit će se mlada akademska slikarica Marija Petrović, a publika će se moći i sama okušati u tehnici te na radionici izraditi vlastiti otisak - najavljuje Blaženka Miše.

Maja Perak rođena je 2000. godine i trenutno je na diplomskoj godini smjera Grafika na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a dio studija provela je i na Akademiji likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakowu. Izlagala je na više skupnih izložbi, objavljivala stripove, sudjelovala u likovnim kolonijama i vodila radionice grafičkih tehnika.

Sudjelovanje na radionici monotipije je besplatno, ali je potrebna rezervacija mjesta na klubzona.net.