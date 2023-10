IZLOŽBA "VELO MISTO, A MALI SVIT" Bit će otvorena od utorka do 22. prosinca

U listopadu nas očekuje kulminacija „Smojinih 100“. Prvi u nizu događaja koji najavljuju otvorenje Smojinog spomenika na Matejuški je otvaranje izložbe „VELO MISTO, A MALI SVIT“ u utorak 10. listopada 2023. u 11 sati u Državnom arhivu u Splitu u tvrđavi Gripe, a u suorganizaciji Državnog arhiva u Splitu i Grada Splita.

Izložba rekonstruira burna, ali i romantična povijesna vremena prve polovine 20. stoljeća u koja je smještena radnja „Velog mista“, a istovremeno oživljava sjećanja na početak osamdesetih, odnosno vrijeme nastanka ove kultne televizijske serije.

Osim što će vas fotografije, artefakti, originalni scenografski crteži, sjećanja živućih glumaca, pa i glazba odvesti u bližu ili dalju povijest Splita, podsjetiti na glumce i likove koje su maestralno odigrali, na lokalitete koji su u kolektivnoj memoriji točke susreta – Voćni trg s meštrovom brijačnicom, Pjaca, Riva s Bajamontijevom fontanom, kalete Velog Varoša,…, posebno mjesto unutar izložbe pripada povijesti Hajduka, jer upravo je zahvaljujući Smoji Hajduk jedini klub na svitu koji ima svoju seriju.

„Oni koji poznaju i vole Velo misto, s guštom će se vratiti u vremena kad su uz njega živjeli, rasli i pili nektar splitske baštine, zauvijek otrgnut zaboravu, zahvaljujući Smojinom scenarističkom geniju. Onima, koji ga ne poznaju, ova će izložba, nadamo se otvoriti jednu od kaleta kojom se može ući u Smojin Veli Varoš, u njegovo Velo misto, na jednu od pjaceta njegovog čudesnog opusa.“ – stoji u bogatom katalogu koji prati izložbu.

Izložba će biti otvorena od 10. listopada do 22. prosinca 2023. od 9 do 15 sati, a srijedom i do 19 sati. Ulaz je besplatan i svi su dobrodošli.

Želja organizatora je da tijekom više od dva mjeseca, koliko će trajati, izložbu obiđe što više učenika srednjih i osnovnih škola, studenata i mlađih sugrađana i upozna se na atraktivan način s poviješću grada Splita te pozivaju splitske učitelje i profesore da se jave na kontakt broj 684-632 kako bi dogovorili vođeni posjet.