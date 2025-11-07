Izložba u Krugu: "Mrmori duše" Jagode Kecman

U subotu, 08.11.2025. u Galeriji Krug u Dugom Ratu s početkom u 18:30 sati u organizaciji Poljičke likovne udruge "Krug" Dugi Rat svečano će se otvoriti izložba slika "Mrmori Duše" poljičke akademske slikarice Jagode Kecman. Najnovija je to izložba slika koju svojim sumještanima i zainteresiranoj javnosti priređuju likovni umjetnici iz poljičkog "Kruga".

Svojim radovima Jagoda Kecman predstavlja samo dio osebujnog duha, energije, nepresušne snage i sposobnosti umjetnice s 48 samostalnih i 100 skupnih izložbi, velikim brojem likovnih radionica i kolonija, osobe koja okuplja ljubitelje umjetnosti kroz uniju “Vlaho Bukovac”, zajednicu osoba umjetnika različitih interesa i područja, volontera i aktivista koji daju konkretan doprinos u razvoju umjetničkog i kreativnog čina humanizirajući ovo naše okruženje i zajedničku stvarnost. Uz slikanje, piše i stihove. Izdala je tri zbirke poezije te knjigu poezije i životnih priča na čakavici. Jagoda, uz navedeno, već tri desetljeća i volontira na području naše županije, na kreativnim radionicama s djecom vrtićke i školske dobi, studentima, djecom s posebnim potrebama te korisnicima domova za starije i nemoćne.