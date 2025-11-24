Izložba „Tragovima poljičice” i predstavljanje knjiga u Omišu

U povodu druge godišnjice od proglašenja poljičice nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, Državni arhiv u Splitu organizira poseban javni program posvećen ovom jedinstvenom povijesnom pismu. Događaj će se održati 26. studenoga 2025. u 12 sati u Gradskom muzeju Omišu.

Središnji dio programa čini otvaranje izložbe „Tragovima poljičice”, koja posjetiteljima donosi pregled razvoja i uporabe ove inačice hrvatske ćirilice te njezinu važnost za kulturni identitet srednje Dalmacije. Izloženi će biti vrijedni arhivski dokumenti iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Splitu, nastali između 17. i 19. stoljeća.

Program, koji je ujedno i treće izdanje zajedničkog projekta „Tragovi u prošlosti“, koji zajedno provode Splitsko-dalmatinska županija i Državni arhiv u Splitu, će nadopuniti stručna predavanja pozvanih predavača, koji će poljičicu predstaviti kroz povijesnu, jezičnu i kulturnu perspektivu, s naglaskom na njezin razvoj, funkcionalnost i ulogu u očuvanju lokalne baštine.

Posebno mjesto u programu zauzima predstavljanje novih izdanja arhivista Ivana Andabaka i Branke Gudić:

1. „Tragovima poljičice – vodič”: publikacija koja pruža jasan uvid u povijest i primjenu poljičice kroz izvorne arhivske dokumente.

2. „Ljekaruša don Ivana Zoričića iz 1691. godine”: stručno obrađena i transliterirana zbirka narodnih lijekova pisanih poljičicom, dragocjen izvor za razumijevanje tradicijske medicine i jezične prakse 17. stoljeća.

Program uključuje i predstavljanje knjige autora prof. dr. sc. Michaela Ursinusa, „Turski izvori u srednjoj Dalmaciji; Poljica 2”, koju će predstaviti don Josip Dukić iz „Centra don Frane Bulić”. Riječ je o vrijednom regionalnom izvoru koji obogaćuje poznavanje povijesnih prilika na području Poljica.

Izložba je ostvarena uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije te će biti otvorena za posjetitelje do 12. prosinca 2025.