Izložba Skulpturacije u Podrumima Dioklecijanove palače

U Dioklecijanovim podrumima će se upriličiti izložba Skulpturacije, autora Nene Mikulića.

Između ostalog autorica teksta Vesna Bulić Baketić kaže:

„Među masivne kamene blokove Podruma Dioklecijanove palače Mikulić postavlja svoje skulpture. Antičke supstrukcije ispunjava svojevrsnom retrospektivom svojih skulpturalnih ostvarenja. Ova izložba prilika je za sagledati neke od puteva kojima se Mikulić upućuje na svome umjetničkom putu.

On je najprije kipar koji slijedi narativnu nit Mediterana, ne udaljava se od životno mu bliskih tema. Ljudi, životinje, brodovi i krajolici njegova su osnovna inspiracija, potekli iz vlastitog mu okruženja. Volumeni su mekani, obli i stabilni, površina fino obrađena i intenzivno obojana. Bilo da se radi o ljudima ili o životinjama, skulptura će nastojati donijeti samu bit teme. Kad radi životinje koje žive u moru ili blizu njega, uspijeva gledatelju donijeti osjećaj blizine mora samoga. Iako od drveta, one su mekane. To je medvjedica, „morski čovik“, koji vas blago gleda, s nosićem među brkovima koji strše. Morski pas pak pliva u longitudinalnoj podrumskoj prostoriji kao da je u vlastitom akvariju. On je golem, oštar i opasan, tamne savršeno pogođene boje. Kod Mikulića zapravo iznenađuje način na koji mu uspijeva da komad drveta koji nije do kraja uglačan i fino obrađen, koji je na mjestima neravnomjerno obojan, čije proporcije ne odgovaraju stvarnoj anatomiji, na jedan izravan način promatrača vodi do spoznaje da temu prepoznaje kao iznimno autentičnu…“

Ulaz na izložbu, koja se može razgledati do 5. listopada 2023. godine, je slobodan.