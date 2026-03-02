Izgubio majku prije 10 godina, a stipendija mu je promijenila život: Josip iz Drniša danas gradi svoju budućnost!

Humanitarni projekt Korak u život, koji već 18 godina pomaže mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, i dalje pruža stipendije studentima u Hrvatskoj. Dosad je kroz akciju dodijeljeno 287 stipendija, ukupne vrijednosti veće od 2,5 milijuna eura.

Projekt, koji organizira Rotary klub Zagreb Kaptol, pruža financijsku i emocionalnu podršku mladima kako bi mogli nastaviti obrazovanje bez financijskog opterećenja. Stipendije trenutačno iznose 400 eura mjesečno i ugovorene su na pet godina, što omogućuje studentima sigurnost i stabilnost tijekom studija, piše Dnevnik.hr.

Stipendisti poput Sare Čabrijan iz Rijeke i Josipa iz Drniša zahvaljujući akciji imaju priliku završiti visoko obrazovanje i nastaviti karijeru u svojim strukama, od biotehnologije do računarstva.

Ansambl Lado i Rotary klub Zagreb Kaptol udružuju snage i 15. ožujka u HNK organiziraju humanitarni koncert, a sav prihod od ulaznica bit će namijenjen stipendiranoj djeci. Publika će moći uživati u poznatim plesnim i glazbenim točkama ansambla, dok će svojom donacijom pomoći mladima da ostvare svoje obrazovne ciljeve.

