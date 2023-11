IZBROJITE S NAMA PREOSTALE RADNE DANE DO KRAJA GODINE Manje ih je nego što očekujete?

Odbrojavanje do Nove godine može početi jer samo nas još tri dana dijele od po mnogima najljepšeg dijela godine. Dovoljno je samo prošetati bilo kojim gradom diljem Lijepe naše i vidjeti kako nam se adventsko vrijeme već prišuljalo na prstima.

Svakodnevni odlazak na posao mnogima postaje sve manja briga jer se odbrojava i do postavljanja lampica, kićenja bora, ali i do nekog finog božićnog poslovnog domjenka tijekom kojega će svi biti sretni i veseli, a Mariah Carey će pjevati svoju dobro nam znanu pjesmu 'All I want for Christmas is youuuu'.

No, jeste li znali koliko je još radnih dana preostalo kako bismo i službeno zaključili ovu radnu godinu? Nismo ni mi, ali smo se potrudili saznati! Pred svima nama još su samo 23 radna dana ako ne radimo vikendima!

Da, dobro ste pročitali, još samo 23 hladna jesensko-zimska jutra, 23 prve jutarnje kave i 23 razloga zašto dati sve od sebe.

A nakon toga, idemo opet ispočetka!