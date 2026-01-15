Izbornik Tucak: Sve je još u našim rukama. Vjerujem u nas

Hrvatska vaterpolo reprezentacija izgubila je s 11:10 od Grčke u dramatičnoj utakmici trećeg kola prvog kruga Europskog prvenstva. Porazom je Hrvatska prenijela tri boda u drugi krug, u kojem će se formirati nova skupina te će kroz nju pokušati izboriti polufinale. Barakude će tamo igrati protiv Italije, Rumunjske i Turske.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Hrvatske Ivica Tucak: "Kad se sve uzme, treba prvo čestitati protivniku. Bili su bolji za taj jedan gol na kraju. Prve dvije četvrtine bili smo u napadačkom grču, na kraju smo se oslobodili, jurili i skoro došli do izjednačenja, a onda primili onih par golova. Znali smo da će biti teško.

Sve je još u našim rukama. Znamo i raspored, zadnju utakmicu druge faze igramo s Talijanima. Žao mi je da nismo bili lucidniji i pametniji. Nismo iskoristili svoje šanse, a imali smo ih. Glavu gore, nema plakanja, ovisimo sami o sebi. Mislim da možemo i vjerujem u to", rekao je, piše Index.