Izbori za rektora Sveučilišta u Splitu sve bliže: Tko će sve biti kandidat za nasljednika Dragana Ljutića?

U nedostatku lokalnih, parlamentarnih, predsjedničkih pa i onih praktički najnebitnijih, za zastupnike u Briselu, dobro dođu i izbori za novog rektora splitskog Sveučilišta.

A daleko od toga da je to mala stvar, bira se šef daleko najvećeg poslodavca u gradu i regiji (nakon splitske bolnice) jer na Sveučilištu je zaposleno oko 2.500 ljudi, da ne govorimo o oko 20 tisuća studenata na ukupno 17 sastavnica Sveučilišta u Splitu plus Sveučilišna knjižnica i Studentski centar!

I čini se da će ovi izbori biti daleko življi i živahniji nego najmanje posljednja tri ciklusa izbora za rektora. Da se ne vraćamo predaleko u prošlost, spomenimo da je 2014. godine u dvoboju kandidata dobio Šimun Anđelinović, dok mu je četiri godine kasnije uzvratio Dragan Ljutić, koji je tada imenovan rektorom, e da bi prije četiri godine kao jedini kandidat Ljutić osvojio reizbor na Senatu.

Kako nema više ovih akademskih ‘obračuna’ za poziciju rektora koji pomalo podsjećaju na legendarne boksačke trilogije još od prije pola stoljeća, u ove izbore idu neki potpuno novi kandidati…

Izborna kampanja

Dobro, ne baš nepoznati nego nešto mlađi. Prvi službeni kandidat je tako Nikola Koceić-Bilan, aktualni prorektor za nastavu, studente i poslovanje te u dva mandata i dekan tog fakulteta. Podržalo ga je Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, no čini se da neće biti jedini kandidat – tko će sve sudjelovati u izborima za rektora za period od iduće četiri godine (iako se rezultati izbora, s prezentacijama programa, prema Statutu Sveučilišta moraju znati najkasnije do kraja lipnja, mandat novog rektora kreće tek kada istekne Ljutićev – odlazi u mirovinu – 1. listopada ove godine) sa sigurnošću će se znati do 25. travnja. Do tog datuma se zaprimaju kandidature, ajde još koji dan kasnije kako bi prispjele one eventualno poslane poštom.

Prema Statutu, sjednica Senata na kojoj će se utvrditi tko je sve kandidat za rektora, treba se održati u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu, a onda slijedi javno predstavljanje kandidata. Reklo bi se, izborna kampanja. Cijeli postupak izbora rektora završava do kraja lipnja, osim ako se ne bude morao ponoviti postupak. Rektora bira Senat tajnim glasanjem te se za rektora bira kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Senata. Kao i na ‘običnim’ izborima, ako niti jedan kandidat između više njih nema natpolovičnu većinu, glasanje se ponavlja za onu dvojicu kandidata koji su dobili najviše glasova u prvom krugu...

Nota bene, pored rektora i čelnika svih sastavnica (prorektori nemaju bez prava glasovanja iako sudjeluju u radu Senata), glasove donosi i jedan predstavnik znanstvenih zaposlenika Sveučilišta, jedan predstavnik nenastavnog osoblja, predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja, predstavnik samostalnih studija Sveučilišta u Splitu te predstavnici redovitih profesora (šest članova) i predstavnici studenata (četiri člana). Ukupno dakle, stoji na stranicama Sveučilišta u Splitu, 34 glasa u Senatu.

Mogući kandidati

Neslužbeno doznajemo i kako bi konkurenti Koceić-Bilanu za poziciju rektora mogli doći iz kruga dosadašnjih suradnika u timu rektora Ljutića. Oni dobro upućeni naime sugeriraju kako bi se kandidirat mogli i Nikša Jajac, prorektor za infrastrukturu i nekadašnji dekan Građevinskog fakulteta, ali i Zoran Đogaš, prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom, također bivši dekan ‘svog’ fakulteta, Medicine naime. I svojedobno kandidat za gradonačelnika Splita kontra Ivice Puljka u onim jedinstvenim, prijevremenim lokalnim izborima.

Nitko od imenovanih ne želi još uvijek izlaziti u javnost s potvrdom svoje eventualne kandidature, kažu nam i kako je za konačnu odluku važna institucija fakultetskih vijeća koja će ih, vjerojatno, podržati. No, u akademskoj zajednici kolaju i neka druga imena pa se tako navodno za kandidaturu priprema i Mile Dželalija, profesor i svojedobno prodekan PMF-a. Ništa sporno, jer prema Statutu za samostalnu kandidaturu potrebna je pisana podrška 20 zaposlenika na Sveučilištu u znanstveno-nastavnim zvanjima koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu. Pisanu podršku moraju potpisati svi podržavatelji, s time da jedan podržavatelj smije potpisati podršku samo jednom kandidatu!

To su imena potencijalnih kandidata za rektora splitskog Sveučilišta koja su viša-manje ‘isplivala’ u javnost, no nije isključeno da će kandidata biti još. Najveći tehnički fakultet u gradu, FESB, u ovom sazivu nije imao ‘svog’ niti prorektora, Pravni fakultet također bi mogao podržati svog kandidata, jer rektorske pozicije su već nekoliko mandata ‘rezervirane’ za medicinare i još ranije za tri (3!) rektorska mandata ekonomiste Ivana Pavića…