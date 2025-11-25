Izbori za Omiške mjesne odbore, Vrkić "pomeo". Nezavisne liste premoćno uzele Marušiće i Nova Sela

Lokalni izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša donijeli su jasan trend u dvama selima – Marušići i Nova Sela u novi mandat ulaze sa stopostotnom dominacijom nezavisnih lista. Iako je odaziv birača bio skroman, birači su poslali jasnu poruku.

Marušići: Lista Ivane Serdar osvojila svih 5 vijećničkih mjesta

U Mjesnom odboru Marušići pravo glasa imalo je 191 birač, a glasovalo ih je 20. Svi glasački listići bili su važeći.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na izborima se pojavila samo jedna lista — Lista grupe birača, nositeljica Ivana Serdar — koja je osvojila svih 20 glasova. Time je osvojila svih 5 mjesta u Vijeću MO Marušići.

Novoizabrani vijećnici Marušića:

Ivana Serdar Sandra Lizatović Jelena Grebenar Pejo Serdar Daria Mandarić

U ovom mjesnom odboru izborni proces bio je više formalnost nego utrka, budući da nije bilo protukandidata, no rezultat potvrđuje zajedništvo lokalne inicijative.

Nova Sela: Uvjerljiva pobjeda liste Ivana Vrkića

U Novim Selima glasalo je 58 birača od ukupno 163, pri čemu je 57 listića bilo važeće.

Natjecale su se dvije nezavisne liste:

Lista grupe birača – Petar Pocrnja (11 glasova)

(11 glasova) Lista grupe birača – Ivan Vrkić (46 glasova)

Odnijela je pobjedu Lista Ivana Vrkića, osvojivši četiri od pet mjesta u vijeću, dok je lista Petra Pocrnje osvojila jedno mjesto.

Novoizabrani vijećnici MO Nova Sela:

Ivan Vrkić Mladen Vuković Tomislav Vrkić Stjepan Lozančić Petar Pocrnja

Nezavisni – jedina opcija u obje sredine

Ono što povezuje Marušiće i Nova Sela jest činjenica da su isključivo nezavisne liste osvojile sva mjesta.

Trend nezavisnih kandidata u mjesnim odborima očito jača, a ove dvije sredine pokazale su da lokalni ljudi žele davati povjerenje susjedima i članovima svojih zajednica, a ne stranačkoj infrastrukturi.