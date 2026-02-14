Izbila tučnjava na ulici, muškarcu pozlilo tijekom policijskog postupanja. Umro je

U petak nešto iza 12 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je više dojava građana o galami i tučnjavi u Šenovoj ulici u Zagrebu.

Prema dosad utvrđenim informacijama, dvojica muškaraca u dobi od 39 i 37 godina verbalno su se i fizički sukobila u stanu.

Nakon toga stariji muškarac istrčao je ispred zgrade te tjelesno napao građanku. U pomoć su joj priskočili član obitelji i susjed, koji su napadača zadržali do dolaska policijskih službenika.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, no muškarac se oglušio na njihove naredbe pa je svladan uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Tijekom postupanja muškarcu je pozlilo, nakon čega su mu policijski službenici pružili prvu pomoć i odmah započeli reanimaciju.

Na mjesto događaja upućena je i hitna medicinska pomoć koja je preuzela reanimaciju te ga prevezla u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je nešto kasnije utvrđeno da je 39-godišnjak preminuo.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.