Izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola od 1.47 promila

Jučer, 27. kolovoza u 16.11 sati na državnoj cesti D-33 u Žitniću dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač teretnog vozila teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 42-godišnjak, upravljajući teretnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola od 1,47 g/kg i bez sigurnosnog pojasa, krećući se iz smjera Žitnića u smjeru Pakovog sela, prilikom pretjecanja neregistriranog traktora na kojem je bila priključena cisterna za vodu nije svoje vozilo držao na potrebnoj udaljenosti od vozila kojeg pretječe ili obilazi, pritom prednjom desnom stranom svog vozila udara u zadnju lijevu stranu cisterne, uslijed čega dolazi do prevrtanja traktora, kojim je upravljao 53-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 42-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu, dok su 53-godišnjaku konstatirane lakše ozlijede.

Od 16,30 do 22,13 sati dionica ceste Žitnić-Pakovo selo bila je zatvorena za sav promet, za koje vrijeme se promet odvijao alternativnim pravcima.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 42-godišnjaka bit će podnijeta adekvatna prekršajna prijava, kao i protiv 53-godišnjaka zbog počinjenog prekršaja istog Zakona.